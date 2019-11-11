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11 Kasım 2019 Pazartesi 15:59:26 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 16:01:17

Saadet öğretmenin intihar mesajında 'mobbing' vurgusu!

Gaziantep'te 6. kattan atlayarak yaşamına son veren 25 yaşındaki sözleşmeli öğretmen Saadet H.'nin sosyal medya hesabından veda mesajı bıraktığı ortaya çıktı. Genç öğretmen mesajında, Öğrencilerim haklarını helal etsinler gözüm gibi baktım hepsine üzülmesinler ben yapamadım mobbinge uğramaktan." ifadelerini kullandı.

Gaziantep’te dün gece 23 Nisan Mahallesi’nde, bir ortaokulda sözleşmeli Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Saadet H., 6 katlı apartmanın terasından kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen genç öğretmen, çevredekilerin ihbarıyla gelen ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Saadet H., burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Afyonkarahisarlı olduğu ve 2 ay önce göreve başladığı öğrenilen Saadet öğretmenin olaydan önce birlikte yaşadığı annesi Gönül H.'yi arayarak helallik istediği ve sosyal medya hesabından intihara ilişkin paylaşımlarda bulunduğu öğrenildi.

“HER GÜN PAMUK İPLİĞİNE BAĞLISINIZ SÖZÜNDEN BIKTIM USANDIM”

Saadet H.'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sevdiğim seni çok seviyorum. Kendine hani hep söylerdim sen benim doktorumsun hep öylesin işte dikkat et kendine. Öğrencilerim haklarını helal etsinler gözüm gibi baktım hepsine üzülmesinler ben yapamadım mobbinge uğramaktan. Allah'a emanetsiniz canım öğrencilerim hep iyi hatırlayın beni pasta kesmiştik en son size kırmızıIı kalpli pastalar bırakıyorum. Diğer öğrencilerime de sözümdü unutmadım bir gün görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun sizi her zaman seven öğretmeniniz Saadet. Her gün pamuk ipliğine bağlısınız sözünden bıktım usandım” yazdığı görüldü.

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