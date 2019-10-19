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19 Ekim 2019 Cumartesi 14:09:31 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 14:24:28

Rus mühendisleri taşıyan minibüs kaza yaptı

Rusya’dan Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için gelen mühendislerin bulunduğu minibüs, Silifke'de bir tıra arkadan çarptı. Kazada, 2 Rus mühendis hayatını kaybetti.

Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeyceli Mahallesi'nde bulunan Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışmak için Rusya’dan uçakla Antalya’ya giden Rus mühendisler, Ömer Ö. yönetimindeki minibüse bindi.

TIRA ARKADAN ÇARPTI

Rus mühendislerin bulunduğu minibüs, Silifke ilçesi Akdere mevkiinde Abdurrahman T. yönetimindeki  tıra arkadan çarptı.

2 ÖLÜ 11 YARALI

Çarpmanın etkisi ile tırın dorsesinin altına giren minibüste bulunan 12 mühendisten Omsuya Denıs Petrpuık ve Andreıı Voronov olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs şoförü ile birlikte 11 mühendis çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulanslar, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.  Yaralılar ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi ve Özel Olbamed Hastanesi'ne sevk edilirken, olay yerinde hayatını kaybedenlerin cesedi Silifke Cumhuriyet Savcılığı!nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Silifke Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kazazedelerin olay yerine saçılan eşyaları jandarma ekiplerince toplandı. Kazayla ilgili geniş çaplı araştırmanın devam ettiği bildirildi.

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