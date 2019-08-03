Rus milyarderin çılgın Bodrum partisi! Türkiye'ye akın ettiler

Geçtiğimiz hafta 75 milyon dolar değerindeki Maltese Falcon adlı mega yatla Bodrum'a gelen Rus milyarder Igor Krutoy, yeni yaşını da ülkemizde kutladı. 65 yaşına giren Krutoy, Bodrum'daki lüks bir otelde ailesi ve dostları için doğum günü partisi düzenledi. İş adamının yaşgünü için Rus jet sosyetesinden konuklar ve ülkenin ünlü isimleri Bodrum'a geldi.

DEVLET NİŞANI TAKTI

Partinin konukları arasında Rus pop star Filipp Kirkorov ile Kazak şarkıcı Dimaş Kudaybergen de vardı. Krutoy, ünlü yıldızlarla birlikte şarkı söyledi. Rusya'nın önde gelen iş adamları da partide ünlü milyarderi yalnız bırakmadı. Krutoy'un parti sırasında, Rusya Devlet Başkanı Putin'in kendisine verdiği devlet nişanını takması dikkat çekti.

(Sabah)