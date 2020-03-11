  • Bist 100
    100966
  • Dolar
    6,1991
  • Euro
    6,9951
  • Altın
    330,4830
İstanbul
5 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 827'ye yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 827'ye yükseldi
RTÜK'ten Halk TV'ye 'MİT mensuplarının kimliklerini ifşa etmek'ten ceza RTÜK'ten Halk TV'ye 'MİT mensuplarının kimliklerini ifşa etmek'ten ceza
Sürdürülebilir İnsanlık Çalıştayı 13-15 Mart'ta başlıyor Sürdürülebilir İnsanlık Çalıştayı 13-15 Mart'ta başlıyor
İçişleri Bakanlığı: İki terörist ikna yoluyla, bir terörist kaçarak teslim oldu İçişleri Bakanlığı: İki terörist ikna yoluyla, bir terörist kaçarak teslim oldu
Pandemi nedir? Tıpta pandemi salgını ne anlama geliyor? Pandemi nedir? Tıpta pandemi salgını ne anlama geliyor?
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınını pandemi ilan etti Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınını pandemi ilan etti
Müge Anlı'dan bakanlığa koronavirüs çağrısı: Okullar bir süre tatil edilsin Müge Anlı'dan bakanlığa koronavirüs çağrısı: Okullar bir süre tatil edilsin
Film yapımcısı Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel tacizden 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı Film yapımcısı Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel tacizden 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı
'Ölüm Patroniçesi' tahliye edildi 'Ölüm Patroniçesi' tahliye edildi
Kaptanı olduğu gemide öldürülen Bora Ekşi'nin katil zanlısı Türkiye'ye getiriliyor Kaptanı olduğu gemide öldürülen Bora Ekşi'nin katil zanlısı Türkiye'ye getiriliyor
Koronavirüs için hangi maskeler tercih edilmeli? Uzman doktor açıkladı Koronavirüs için hangi maskeler tercih edilmeli? Uzman doktor açıkladı
Sabiha Gökçen'deki kazanın ön raporu ortaya çıktı! İnişten 6 dakika önce... Sabiha Gökçen'deki kazanın ön raporu ortaya çıktı! İnişten 6 dakika önce...
Türk ve Rus asker heyetlerinin bugünkü görüşmesi tamamlandı Türk ve Rus asker heyetlerinin bugünkü görüşmesi tamamlandı
Enes Batur'a YouTube'den ceza! Video yüklemesi yasaklandı Enes Batur'a YouTube'den ceza! Video yüklemesi yasaklandı
Lufthansa, koronavirüs nedeniyle 23 bin uçuşunu iptal ediyor Lufthansa, koronavirüs nedeniyle 23 bin uçuşunu iptal ediyor
Tunceli'de iş makinesi devrildi: 1 ölü, 1 yaralı Tunceli'de iş makinesi devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kolonya dükkanları önünde 'koronavirüs' kuyruğu Kolonya dükkanları önünde 'koronavirüs' kuyruğu
Kapalı Çarşı yönetimi koronavirüs iddialarına yanıt verdi Kapalı Çarşı yönetimi koronavirüs iddialarına yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstiklal Marşı' mesajı
Avrupa Birliği'nden, Yunanistan şiddetine soruşturma talebi Avrupa Birliği'nden, Yunanistan şiddetine soruşturma talebi
Türkiye koronavirüsü yok eden milli cihaz mı üretti? Türkiye koronavirüsü yok eden milli cihaz mı üretti?
Üç bakandan ortak 'Korona virüs' açıklaması: 15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih Üç bakandan ortak 'Korona virüs' açıklaması: 15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih
Turkcell müziğin GNÇ yıldızlarını buluyor! GNÇ Star ile müziğin yıldızları parlayacak Turkcell müziğin GNÇ yıldızlarını buluyor! GNÇ Star ile müziğin yıldızları parlayacak
Hırsızı mahalleli yakalayıp polise teslim etti Hırsızı mahalleli yakalayıp polise teslim etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Mart 2020 Çarşamba 21:14:38 | Son Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 21:15:19

RTÜK'ten Halk TV'ye 'MİT mensuplarının kimliklerini ifşa etmek'ten ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Libya’da şehit düşen istihbarat görevlilerinin kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle Halk TV'ye üst sınırdan idari para cezası verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan açıklamaya göre, Halk TV hakkında hazırlanan uzman raporu görüşüldü.

Üst Kurul; Halk TV'nin, "Yaşar Okuyan'ın 24 Şubat 2020 tarihindeki canlı yayınında, şehit olmuş MİT mensuplarının kimliklerini ifşa etmesi sebebiyle hukukun üstünlüğüne aykırı yayın yaptığını" tespit etti.

RTÜK, 6112 sayılı yasanın 8. maddesinde yer alan "Yayın hizmetleri…. Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz." hükmüne göre ilgili kanala üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER