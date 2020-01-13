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13 Ocak 2020 Pazartesi 18:25:44 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 19:10:42

RTÜK üyeliği düşürülmüştü! CHP'li Bildirici'ye ikinci red

Faruk Bildirici’nin RTÜK Başkanı Şahin hakkında yaptığı başvuru da reddedildi.

Faruk Bildirici’nin RTÜK Başkanı Şahin hakkında yaptığı başvuru da reddedildi.

Geçtiğimiz günlerde üyelikten çekilmiş sayıldığını tespit eden Üst Kurul Kararına ilişkin yürütmeyi durdurma talebi reddedilen Faruk Bildirici’nin bu kez de RTÜK Başkanı Şahin hakkında yaptığı başvuru kabul görmedi.

Bildirici, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in TÜRKSAT Yönetim Kurulunda yer alması nedeniyle Üst Kurul üyeliğinin düştüğünü iddia ederek, buna ilişkin RTÜK Başkanlık makamına dilekçe vermiş ve durumun karara bağlanmasını talep etmişti. Toplanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bildirici’nin dilekçesinin gündeme alınmaması yönünde karar almıştı. Bu kararı Ankara İdare Mahkemesine taşıyan Bildirici, yine umduğunu bulamadı. Mahkeme, Bildirici’nin yürütmeyi durdurma istemini reddetti.

BİLDİRİCİ'NİN ÜYELİĞİ NASIL DÜŞMÜŞTÜ?

CHP Kontenjanından RTÜK Üyeliğine seçilen Bildirici, Üst Kurul müzakerelerini açıklayarak gizliliği ihlal etmişti. Bildirici, yine 6112 sayılı yasaya aykırı şekilde hem siyesi hem de medya kuruluşlarına karşı tarafsızlığını yitirmişti.  TBMM'de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Faruk Bildirici, ayrıca yargı kararlarının uygulanmaması için Üst Kurul toplantılarında karşı oy kullanmıştı.

Üst Kurul kararlarını tanımayan, RTÜK personeline ve üyelerine hakaretler savuran eski üye Bildirici, açık mahkeme kararlarına rağmen MİT tırlarının durdurulması soruşturması ve Musul başkonsolosluğu baskını ile ilgili verilmiş yayın yasakları kararlarının RTÜK’ün internet sitesinden kaldırılmasını istemişti. Güvenli güney sınırı için terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen Barış Pınarı operasyonuna RTÜK’ün destek açıklamasına da karşı çıkan Faruk Bildirici, terör karşıtı basın bildirisini ve alınan tedbirleri basın özgürlüğüne aykırı görmüştü.

Üst Kurul, tüm bu eylemleri nedeniyle Bildirici’nin durumunu tespit ederek, CHP kontenjanından yeni üye seçimi için kararını TBMM’ye bildirmişti.

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