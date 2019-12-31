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31 Aralık 2019 Salı 00:02:01 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 00:03:40

Romanya'da skandal olay! Ameliyat sırasında yanarak can verdi

Romanya'da kanser hastası bir kadının vücudu, ameliyat sırasındaki yanlış müdahale nedeniyle yandı. Talihsiz kadın kurtarılamadı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Floreasca Hastanesi'nde 22 Aralık'ta 66 yaşında kanser hastası kadın ameliyata alındı. Cerrahlar, pankreas kanserine müdahale ederken önce alkol bazlı dezenfektan kullandı.

Doktorların sonrasında kullandığı elektrikli neşter, alkolle temas edince kadının vücudu ameliyat masasında yandı. Vücudunda yüzde 40 oranında yanık olan hasta, bir hafta sonra aynı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Ölen kadının ailesi, yerel basına yaptığı açıklamada, olayın ciddiyetini hastaneden değil basından öğrendiklerini belirtti. Sağlık Bakanı Victor Costache de yaptığı açıklamada, olayın araştırılacağı sözünü vererek gerçeklerin ortaya çıkması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

AA

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