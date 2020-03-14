  • Bist 100
    95605.2
  • Dolar
    6,3299
  • Euro
    7,0451
  • Altın
    314,0260
İstanbul
4 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türk Hava Yolları'ndan yolculara seyahat açıklaması! Ücretsiz olacak Türk Hava Yolları'ndan yolculara seyahat açıklaması! Ücretsiz olacak
Dünya devi duyurdu: Apple mağazaları 2 hafta kapalı olacak Dünya devi duyurdu: Apple mağazaları 2 hafta kapalı olacak
Ebru Şancı, kız zannediyordu! Erkek çıktı... Ebru Şancı, kız zannediyordu! Erkek çıktı...
Yunanistan'da corona virüsten ikinci ölüm (Corona virüste son durum) Yunanistan'da corona virüsten ikinci ölüm (Corona virüste son durum)
Irak'taki ABD üssüne ikinci füze saldırısı Irak'taki ABD üssüne ikinci füze saldırısı
Bahçesaray'da çığ altında kalan itfaiyeci Mehmetcan Daşdemir'i arama çalışmalarına yeniden başlandı Bahçesaray'da çığ altında kalan itfaiyeci Mehmetcan Daşdemir'i arama çalışmalarına yeniden başlandı
Ukrayna bizden aldığı iHA'ların uçuşlarını başlattığını bu sözlerle duyurdu: Senden korkmuyoruz Rusya! Ukrayna bizden aldığı iHA'ların uçuşlarını başlattığını bu sözlerle duyurdu: Senden korkmuyoruz Rusya!
Belçikalı bilim insanları, koronavirüsü laboratuvarda etkisiz hale getirdi Belçikalı bilim insanları, koronavirüsü laboratuvarda etkisiz hale getirdi
Hayırsever işletmeci, maddi durumu düşük çocukları unutmadı Hayırsever işletmeci, maddi durumu düşük çocukları unutmadı
Ukrayna bizden aldığı iHA'ların uçuşlarını başlattığını bu sözlerle duyurdu: Senden korkmuyoruz Rusya! Ukrayna bizden aldığı iHA'ların uçuşlarını başlattığını bu sözlerle duyurdu: Senden korkmuyoruz Rusya!
Aracından indi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atladı! Aracından indi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atladı!
Rizelilerden koronavirüse karşı 'çay kolonyası' önerisi Rizelilerden koronavirüse karşı 'çay kolonyası' önerisi
İran sınırında 7 ceset bulundu İran sınırında 7 ceset bulundu
Avro bölgesine koronavirüs uyarısı: Resesyona sürüklenebilir Avro bölgesine koronavirüs uyarısı: Resesyona sürüklenebilir
Batman'da trafik kazası: 5 yaralı Batman'da trafik kazası: 5 yaralı
Netanyahu korona virüsüne mi yakalandı? Netanyahu korona virüsüne mi yakalandı?
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı
11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kâbe imamı Kâbe'nin tavafsızlığına dayanamadı, hüngür hüngür ağladı Kâbe imamı Kâbe'nin tavafsızlığına dayanamadı, hüngür hüngür ağladı
Tesadüf mü FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler Tesadüf mü FETÖ infazı mı? Cezaevinde şişlediler
Amerikalılar ve İngilizlerden sonra bir Türkiye skandalı da Ruslardan Amerikalılar ve İngilizlerden sonra bir Türkiye skandalı da Ruslardan
Türkiye'nin Yunan'ı korkutacak hamlesini Bayraktar duyurdu: Milli İHA 'Bayraktar TB2' sınırda Türkiye'nin Yunan'ı korkutacak hamlesini Bayraktar duyurdu: Milli İHA 'Bayraktar TB2' sınırda
Bakan Koca Twitter'dan duyurdu: Kapsamı genişletiyoruz Bakan Koca Twitter'dan duyurdu: Kapsamı genişletiyoruz
Koronavirüs fiyatları fena vurmuştu! Müjdeli haber: Fiyatları birkaç güne düşecek Koronavirüs fiyatları fena vurmuştu! Müjdeli haber: Fiyatları birkaç güne düşecek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Mart 2020 Cumartesi 10:17:24 | Son Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 10:21:22

Rizelilerden koronavirüse karşı 'çay kolonyası' önerisi

Türkiye'de görülen 'koronavirüs' vakası sonrası dezenfektan amacıyla satışları artan kolonya için Rizeliler, çay katkılı türünün etkili olduğunu iddia etti.

Çay üretiminin büyük çoğunluğunun yapıldığı Rize'de, koronavirüs vakası sonrası çay katkılı kolonyanın satışları arttı. Rizeliler, en etkili kolonyanın çay katkılı üretim olduğunu iddia etti. Çay kolonyasından başka tür kullanmadıklarını anlatan vatandaşlar, her hastalığa şifa olduğuna inanıyor.

Hediyelik eşya ve kolonya satışı yapan Çayhan Sinanoğlu, "Rize’de tek tercihimiz çay kolonyasıdır. Herkes çay kolonyasını tercih ediyor. Çay kolonyası ile virüslerden arınıyoruz. Günde 3, 4 kez kullanıyorum" dedi. Çay kolonyasını satın alan Gültekin Cihan da "Çay kolonyası, yörenin insanı olduğum için bana daha sağlıklı geliyor. Çay bizim ekmek teknemiz olduğu için çay kolonyasını tercih edeceğiz. Hem çay kolonyası bizi virüslerden de koruyor. Bir bardak çay ayrı bir şifa kaynağı, çay içerek içimi temizliyor, kolonyası ile vücudumu temizliyorum. Virüslerden korunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kadem Kaplan ise, "Bence çay kolonyası bir numara. Çayın memleketinde çay kolonyası kullanılır. Ben dezenfektan olarak çay kolonyasını tercih ediyorum. Herkese de tavsiye ediyorum" diye konuştu. Dezenfektan için çay kolonyasından başka ürün tanımadığını anlatan Hasan Sancaktutanoğlu "Ben çay üreticisiyim. Kolonyada çay kolonyasını tercih ediyorum. Başkaları istediğini tercih edebilir. Ben çay içerim ve çay kolonyasını kullanırım. Çay kolonyası ile virüs temizlenir. Çay her derde devadır" derken, Mehmet Demirci Türkiye’de çay kolonyası bir numaradır. Çayın memleketinde hem çay içecek hem kolonyasını kullanacaksın. Hem yeşil çay hem siyah çay, hem de kolonyasını kullandığında vücudunda virüs diye bir şey kalmaz’’ diye konuştu.

DHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER