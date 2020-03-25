Rizeli baba, kızı için eve bisiklet düzeneği kurdu

Yarıcı, kızı Irmak'ın sahile gidip bisiklete binmek istediğini söylemesi üzerine çözüm arayışına girdi. Bisikletini evde kullanabilmek için düzenek kuran Yarıcı kızını ikna etmeyi başardı.

Yarıcı, kurduğu düzeneği şöyle anlattı: "Bisikletin tekerleklerinin dönmesi için 70'lik PVC boru kullandım. Bunların içerisine bilye koyarak tahta kasnak ile birleştirdim. Bilye ve boru ile bisikletin olduğu yerde hareketini sağladım. Böylece kendi 'roller ve trainer'ımızı yaptık. Evde rahatlıkla kullanıyoruz."

Yarıcı, "Evde hayat olduğunu göstermek için kendi alternatiflerimizi oluşturuyoruz. Farklı aktiviteler yapıyoruz. Bizim için de keyifli bir deneyim oldu. Evde hayat olduğunu göstermiş olduk" diye konuştu.

Yarıcı'nın sosyal medya hesabında, kızıyla, kurduğu düzenek üzerinde bisiklet sürdüğü görüntüler büyük beğeni kazandı.

Yarıcı, kızı Irmak ile herkese "Evde kal Türkiye" çağrısı da yaptı.