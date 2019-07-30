  • Bist 100
    103373
  • Dolar
    5,6210
  • Euro
    6,2669
  • Altın
    254,7170
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Rize'deki saldırıda yaralanan Rabia, korku dolu anları anlattı Rize'deki saldırıda yaralanan Rabia, korku dolu anları anlattı
Emniyet Genel Müdürlüğünce 81 ilde radarla hız denetimi yapıldı Emniyet Genel Müdürlüğünce 81 ilde radarla hız denetimi yapıldı
FEDOR uzay yolcusu FEDOR uzay yolcusu
Ailesiyle pikniğe giden yaşlı kadın ormanlık alanda kayboldu Ailesiyle pikniğe giden yaşlı kadın ormanlık alanda kayboldu
Bir daha deneyecek Bir daha deneyecek
Trabzon Akçaabat'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı Trabzon Akçaabat'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı
Kahire'de 'Türkçe konuşma-yazma' ve 'tercüme' kursları tamamlandı Kahire'de 'Türkçe konuşma-yazma' ve 'tercüme' kursları tamamlandı
Oyun oynayarak servet kazandı Oyun oynayarak servet kazandı
Körfez İşbirliği Konseyi'nden Suriye'deki Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes çağrısı Körfez İşbirliği Konseyi'nden Suriye'deki Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes çağrısı
Guatemala'da ABD ile imzalanan iltica anlaşması mahkemeye taşındı Guatemala'da ABD ile imzalanan iltica anlaşması mahkemeye taşındı
Kanseri robotlarla yeniyoruz Kanseri robotlarla yeniyoruz
Düzce Valisi Dağlı: Önemli olan bundan sonra tedbirli olmak Düzce Valisi Dağlı: Önemli olan bundan sonra tedbirli olmak
İcra tacizi İcra tacizi
Mardin Kızıltepe ilçesinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Mardin Kızıltepe ilçesinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Ürdün Kralı'ndan Sibsi için taziye ziyaretinde bulundu Ürdün Kralı'ndan Sibsi için taziye ziyaretinde bulundu
Kolunda servet taşıyor Kolunda servet taşıyor
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 31 düzensiz göçmen yakalandı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 31 düzensiz göçmen yakalandı
Hadise: Taklit etmedim Hadise: Taklit etmedim
Yürek sızlatan mesaj Yürek sızlatan mesaj
11 Eylül saldırganı Halid Şeyh Muhammed'den Suudi Arabistan'a karşı açılan davada iş birliği teklifi 11 Eylül saldırganı Halid Şeyh Muhammed'den Suudi Arabistan'a karşı açılan davada iş birliği teklifi
Masal perisi Şebnem Masal perisi Şebnem
Güzelliğini hamama borçlu Güzelliğini hamama borçlu
Sanat dünyasından destek Sanat dünyasından destek
Sivas kangalı aldı Sivas kangalı aldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Temmuz 2019 Salı 01:15:14 | Son Güncelleme: 30 Temmuz 2019 Salı 01:16:19

Rize'deki saldırıda yaralanan Rabia, korku dolu anları anlattı

Rize'de, oturduğu binanın girişinde Besim Güngör (24) tarafından bayılana kadar tekme ve yumrukla dövülen Rabia T.(18) yaşadığı korku dolu anları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Apartmana girdiği sırada saldırganla burun buruna geldiğini söyleyen Rabia T., "Önce elleriyle boğazımı sıktı, beni boğuyordu. Beni öldürmek istedi. Ben kendimi dışarı attım. Kendimi dışarı atmasaydım beni boğarak, öldürecekti" dedi.

Olay, cuma günü Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Rabia T., oturduğu binanın girişinde, eski erkek arkadaşı Besim Güngör'ün saldırısına uğradı. Güngör, genç kızı tekme tokat dövmeye başladı. Rabia T., aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Besim Güngör, yere düşen genç kıza tekme atmayı sürdürdü. Çevre sakinlerinin müdahalesiyle Rabia T., saldırgandan kurtulabildi. Saldırı anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaçan saldırgan, polis tarafından kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Saldırgan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan itiraz üzerine dün sabah yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Besim Güngör, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, cezaevine koyuldu.  

'BENİ ÖLDÜRMEK İSTEDİ'

Eski erkek arkadaşının saldırısına uğrayan Rabia T., yaşadığı korku dolu anları DHA'ya anlattı. Besim Güngör ile 3 yıl önce ayrıldıklarını ancak eski sevgilinin peşini bırakmadığını söyleyen Rabia T., "Ben çok dayanıklı bir kızım. Böyle bir şey beklemiyordum.  Apartmana girdim, kafamı kaldırdım, burun buruna geldik. Önce elleriyle boğazımı sıktı, beni boğuyordu. Beni öldürmek istedi. Ben kendimi dışarı attım. Eğer ben kendimi dışarı atmasaydım beni boğarak, öldürecekti. Kamera görüntülerinde belli oluyor. Beni apartman girişine çekmeye çalışıyor, ben dışarı çıkmaya çalışıyorum. Bana muşta ile vurdu. İlk darbelerle şok geçirdim ve bayıldım" dedi.

'TEHDİT EDİYORDU'

Besim Güngör ile 3 yıldır görüşmediklerini söyleyen Rabia T. "Ama o ısrarla benimle arkadaş olmak istiyordu. Saplantı haline geldi. Ben kaçmaya çalıştıkça o üzerime geldi. Ben telefonla ve sosyal medyada engelledikçe o bir yolunu bulup, bana ulaşmaya çalıştı. Uyuşturucu madde kullandığını duymuştum. Bunu duyunca ben ondan ayrılmak istedim. Beni tehdit ediyordu. Ben de onu engelledim ve hiçbir şekilde görüşmüyordum. Beni sürekli takip ediyordu. Onun için saplantı haline gelmiştim. Evin altına nasıl geldi anlamış değilim. Buluşurken kalabalık ortamları seçerdim. Çünkü onu tanıyordum. Bana zarar verebileceğinden endişe ederdim" diye konuştu.

'SERBEST KALDIĞINI DUYUNCA ŞOK YAŞADIM'

Saldırganın serbest kaldığını duyunca ikinci bir şok yaşadığını ifade eden Rabia T. "Serbest kalmasına inanamadım. Niye serbest kaldığına dair bir fikrim yok. Bayıldıktan 5-6 saat sonra, hastanede kendime geldim. Karakola gittim. O gün nezarethanedeydi. Hakim onu bırakmış. Biz de şok olduk. Sonra itiraz edildi ve tutuklandı. Şikayetçiyim. Cezasını çeksin" diye konuştu.

Fırında çalışan Beyhan Yılmaz adlı kadının o anda fırına girdiği için çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Rabia T., "Fırında çalışan kadına yönelik suçlamalar yapıldı. O kadının bu işle hiçbir ilgisi yok. Kadın benim geldiğimi görmedi. Telefonu çalınca fırının içine girdi. O da bana çok üzülmüş. Kaç gündür uyuyamıyor. Ben onun rüyalarına giriyormuşum. Onun bir suçu yok" dedi.

FIRINCI KADIN: TELEFONUM ÇALDI, İÇERİ GEÇTİM

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saldırıdan saniyeler önce çalıştığı fırına girmesi nedeniyle çeşitli suçlamalarla karşı karşıya kalan Beyhan Yılmaz ise iki kişiyi  de tanımadığını belirterek, “Olay gerçekleşmeden önce telefon çaldı, kalkmışım. Şahısları tanımam. O anda orada olsaydım, o gence müdahale ederdim. Benim de kız çocuğum var. Bu yaşananlardan sonra sosyal medyada hakkımda yazılanlara çok üzüldüm” dedi.    

'ORADA OLSAM MÜDAHALE EDERDİM'

Fırından 2 dakikalığına dışarı çıktığını söyleyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğer ilk video 10 saniye önceden izlenseydi yanımda bir arkadaşım daha vardı. Onunla oturuyorduk, o da görünecekti. Sonra telefonun çalmasıyla ben içeri koşuyorum. Olay ben telefonla konuşurken, 10-15 saniyede gerçekleşiyor. Olaya ilk müdahale eden arkadaşı görünce düştü sandım. Kapıya çıktığımda olayın farkına vardım. İlk video öyle bir şekilde yayınlanıyor ki sanki ben kızı görüp kaçmışım, gitmişim. 'İşbirlikçi' diyen var. Hakaret eden var. Hakkımda üç gündür sosyal medyada bir linç kampanyası yapılıyor. Ulaşabildiğimiz kadar kişiye ulaştık. Üç gündür kişilik haklarıma saldırı var. Hedef gösterme var. İnsanlar zaten gördüğünü alıp, büyütmeye meyillidir. Şahısların hiçbirini tanımıyorum. Kıza belki bir iki defa ekmek satmış olabilirim. O bile kafamdan net değil. Zaten yeni taşınmış üstteki binaya diye duydum. Yani ne kızla bir alakam var ne erkekle. Kaldı ki o olayda orada olsam kesinlikle kenarda kalacak bir insan değilim. Benim de bir kız çocuğum var. Orada müdahale ederdim. Edebildiğim kadar olaya müdahale etmeye çalışırdım.”  

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Besim Güngör'ün saldırısında yaralanan Rabia T.'nin olaydan sonra gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlara ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç kız, sedyeye konularak, ambulansa taşınıyor.

(DHA)

1071 akademisyenden, Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri
Hulusi Akar'dan ABD'ye rest: Güvenli bölgeyi tek başımıza oluştururuz
Hem Türk işgali diyor hem cesur bir başlangıç!
12 kilo 710 gram ağırlığında... Oltayla yakalandı
Trump, "11 Eylül Kurbanları Tazminat Fonu" yasasını imzaladı
CHP'li başkanın oğlu, torpili eleştirenlere sosyal medyadan hakaret etti
Muğla'nın Marmaris ilçesinde vahşet! Ön bacakları kesili halde bulundu
Sağlık Bakanlığı kan hastalıklarına karşı mücadele başlattı
'Geleceğin bombardıman uçağı' için geri sayım
Gri listede aranan Bilal Kaplan isimli PKK'lı terörist Zap bölgesine etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan yazılı mesaj
Böylesi ilk kez görüldü! Urartu aristokratlarının mezarlığı o ilimizde bulundu
Meteoroloji'den yağış uyarısı
"İngiltere anlaşmasız ayrılığa hazır değil"
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Çin Hava Kuvvetleri, hayalet savaş uçağı J-20'yi test etmeye başladı
Karaciğer naklinin en önemli nedenlerinden biri...
Rize'deki saldırıda yaralanan Rabia dehşeti böyle anlattı: Boğarak öldürecekti
Flaş iddia! 'Galatasaray, Falcao'yu transfer etti'
S-400'den sonra ABD'yi çıldırtacak dev adım! Ve resmen duyurdular!
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ