Rize'de otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

N.K. yönetimindeki 34 JL 792 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Ünalan köyünde, yol kenarında yürüyen 2 yaşındaki Nursena Azer'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Azer, ambulansla kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü N.K. ise gözaltına alındı.

(AA)