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27 Ağustos 2019 Salı 21:25:30 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 21:27:26

Rize'de otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi

Rize'nin Kalkandere ilçesinde, otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

N.K. yönetimindeki 34 JL 792 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Ünalan köyünde, yol kenarında yürüyen 2 yaşındaki Nursena Azer'e çarptı. 

Kazada ağır yaralanan Azer, ambulansla kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı. 

Sürücü N.K. ise gözaltına alındı.

(AA)

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