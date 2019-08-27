27 Ağustos 2019 Salı 21:25:30 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 21:27:26
Rize'de otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
Rize'nin Kalkandere ilçesinde, otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
N.K. yönetimindeki 34 JL 792 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Ünalan köyünde, yol kenarında yürüyen 2 yaşındaki Nursena Azer'e çarptı.
Kazada ağır yaralanan Azer, ambulansla kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü N.K. ise gözaltına alındı.
(AA)
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