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04 Eylül 2019 Çarşamba 20:09:18 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 20:10:46

Rize'de kaçak silah atölyesi operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde kaçak silah üretildiği iddia edilen atölyeye düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında M.Ö, A.Ö. ve A.Ö'ye ait evlere operasyon düzenledi. 

Adreslerde yapılan aramada, bir silah atölyesi ortaya çıkarıldı. Burada 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, tabanca üst kapağı ile namlusu ve kalıbı, 3 şarjör, mermi, tabanca yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. 

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ö, A.Ö. ve A.Ö'nün jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(AA)

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