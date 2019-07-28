Rize'de genç kızı sokak ortasında darp eden zanlı tutuklandı

Rize'de genç kızı sokak ortasında yumruk ve tekmelerle darp eden zanlı B.G. tutuklandı.

Merkez Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yaşanan olayda, R.T isimli genç kız, evine gitmek için apartmana girdi. Kendisini apartman içinde bekleyen B.G isimli saldırgan tarafından saldırıya uğrayan R.T, kendisini apartman dışına attı ancak saldırgandan kaçamadı. Art arda attığı yumruklarla genç kızı bayıltan B.G, sonrasında tekmelemeye başladı.

Genç kızı öldüresiye döven saldırgan B.T tutuklandı.Genç kızı öldüresiye döven saldırgan B.T tutuklandı.

Çevreden kızın yardımına gelen bir vatandaşın ittiği saldırgan elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bugün tekrar gözaltına alınan zanlı tutuklandı.





İHA