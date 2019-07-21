Rize'de bir aracın köprüden dereye düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Rize'nin bir araç köprüden dereye düştü. İkizdere ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Olay ilçeye bağlı Cimil yaylasında saat 10:30 sularında meydana geldi. Derenin üzerinde bulunan köpründen geçmeye çalışan 34 UL 2772 plakalı aracı kullanan Fazlı Pehlivan (71) direksiyon hakimiyetini kaybedince araç dereye düştü. Fazlı Pehlivan ve araçta bulunan Ayşe Pehlivan (70) ters tüşen aracın içerisinde sıkıştı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ve İDAK yetkilileri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak çevredeki hastanelere getirilrken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İHA
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