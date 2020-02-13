Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastının sırları açığa çıkıyor Altuğ Verdi’nin şehadetinde FETÖ izi!

11 Aralık 2018’de görev yeri değişikliği talebinde bulunduğu ve olumsuz yanıt aldığı iddiasıyla il emniyet müdürlüğü makamında düzenlediği silahlı saldırıda, Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit eden polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu’nun FETÖ bağlantısı tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Sarıcaoğlu’nun el konulan cep telefonu ile mail ve sosyal medya hesaplarında incelemeler yapıldı.

İncelemelerde, bulunduğu hücre yapılanması içerisindeki diğer örgüt üyelerinin de kimlik bilgileri belirlendi. Yapılanma içerisinde polis, doktor, araştırma görevlisi, öğretmen ve kapatılan Cihan Haber Ajansı çalışanı 27 kişinin bulunduğu ortaya çıktı.

Gözaltı kararı verilenlerin 9'u aktif polis memuru

Söz konusu gelişme üzerine, Başsavcılık, 9'u aktif polis memuru 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için İstanbul, Adana, Bursa, Rize, Samsun, Trabzon ve Nevşehir'de operasyon başlattı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat daire başkanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında çok sayıda şüphelinin yakalandığı, adreslerdeki aramaların ise sürdüğü açıklandı.

Sarıcaoğlu, düzenlediği silahlı saldırıda, Personel Şube Müdürü Ercan Polat’ı ağır, koruma polisi Yiğitcan Köksal’ı da hafif yaralamıştı.

İki yıl önce yaşanan menfur saldırının geçmişi

Rize Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, 11 Aralık 2018 tarihinde, görev yerindeki değişiklik için ‘tayini' bahane ederek Rize Emniyet Müdürlüğündeki İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin makamına girip polis müdürü ile bir süre görüşmüş, aldığı cevabın ardından dışarı çıkarak silahla geri dönmüştü.

Makam odasına girmeden önce teslim ettiği silahını çıkışta teslim alınca koşarak tekrar girdiği odada önce Personel Şube Müdürü Ercan Polat'a ateş etmiş, daha sonra İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi kurşunlar yağdırarak şehit etmişti. Suikastın ardından polis memuru Sarıcaoğlu, daha sonra yöneldiği ve bacağından vurduğu koruma polisi Yiğitcan Köksal tarafından vurularak yaralı şekilde etkisiz hale getirilmişti.

Deliller cep telefonunda

Suikastla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında saldırganın el konup incelemeye alınan cep telefonu ile mail ve sosyal medya hesapları üzerindeki incelemelerden suikasta ışık tutacak delillere ulaşıldığı öğrenildi.

Saldırının, terör örgütü FETÖ'nün üst yönetiminin talimatıyla gerçekleştirildiği kaydedilirken, eylemi planlayarak örgüt üyesi polisi yönlendirdikleri iddia edilen 20 polis memuru hakkında gözaltı kararı çıkardı. İstanbul merkezli Adana, Bursa, Rize, Samsun, Trabzon ve Nevşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda polisin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan 18 şüphelinin içinde ihraç edilen emniyet mensupları, araştırma görevliler, doktor ve öğretmenler olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli polislerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği ve sorguya alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

(AA-İHA)