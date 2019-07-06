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06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:42:32 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:44:31

"Rip akıntısı"ndan açığa ya da sahile paralel yüzerek kurtulun

Karadeniz'in Sakarya'daki 87 kilometrelik sahil şeridinde görev yapan cankurtaranlar, yaşanabilecek boğulma vakalarını en aza indirmek için teyakkuz halinde çalışıyor.

Karadeniz'de sıklıkla yaşanan "rip akıntısı" nedeniyle teyakkuz halinde çalışan Sakarya'daki cankurtaranlar, akıntıya yakalanan vatandaşlara sahile doğru değil, açığa ya da sahile paralel şekilde yüzmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde 87 kilometrelik sahil şeridinde, özellikle dalgalı ve rip akıntısının bulunduğu bölgelerde boğulma vakalarına karşı dikkatle çalışan ekipler, 61 personel, 40 cankurtaran kulesi, 7 jet ski ve iki zodyak bot ile görev yapıyor.

Geçen yıl 4 Haziran-17 Eylül tarihlerinde müdahale ettiği 2 bin 289 vakadan 2 bin 285'ini yaşama döndüren ekipler, bu yıl 1 Haziran'da sezonun açılmasıyla şimdiye kadar 363 kişiden 361'ini boğulmaktan kurtardı.

En çok kurallara uymayan vatandaşlardan şikayetçi olan ekipler, Karadeniz'de özellikle rip akıntısından kaynaklanan boğulma vakalarına karşı sürekli anonslarla uyarıda bulunuyor.

Rip akıntısına kapılan bir kişinin sahile doğru değil, açığa ya da sahile paralel şekilde yüzerek tehlikeden uzaklaşabileceğini belirten uzman ekipler, özellikle Karadeniz'de cankurtaran olmayan bölgede yüzülmemesini tavsiye ediyor.

"Rip akıntısına yakalanan panik yapmasın"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Cankurtaran Merkezi Grup Amiri Şaban Küçükosman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'de boğulma vakalarının en büyük nedeninin rip akıntısı olduğunu anlattı.

Vatandaşın bu konuda tam bilgiye sahip olmadığını aktaran Küçükosman, özellikle dalgalı günlerde denize girilmemesi konusunda sürekli uyarı yaptıklarını söyledi.

Karadeniz'de iki dalga veya dalgaların üst üste geldiği bölgede yüzmenin ciddi tehlike arz ettiğini vurgulayan Küçükosman, "Mutlaka bir şekilde denize girmek istiyorsanız cankurtaran olan bölgelerde yüzülmesi gerektiği unutulmamalıdır. Cankurtaran olmayan bölgelerde özellikle Karadeniz'de denize girilmemesi gerekiyor." dedi.

Küçükosman, rip akıntısına yakalanan vatandaşlara, şu önerilerde bulundu:

"Herhangi bir şekilde denize giriyorsanız, rip akıntısına yakalandığınız zaman mutlaka sahile doğru değil, açığa doğru yüzmeniz veya sahile paralel şekilde yüzmeniz gerekiyor. Uzaklaştıktan sonra su derinleştikçe en fazla 50 metrede bu akıntı kaybolacaktır. Haliyle elinizi kaldırdığınız zaman sizi bir cankurtaran ya da yakınınız görecektir. İlgili birimlere haber verecektir ve en fazla 1,5-2 dakika içerisinde cankurtaran veya ilgili kurumlar olay yerine gelecektir. Onun için vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz, 'Rip akıntısına yakalandıkları zaman panik yapmasınlar, açığa doğru yüzsünler. Panik öldürüyor daha çok. Panik yapmadan kıyıya paralel veya açığa doğru yüzmeleri, bunların kurtuluşunu sağlayacaktır."

"Cankurtaran olmayan bölgede denize girmeyin"

İnsanın panik yapması durumunda tükenme noktasına geldiğini aktaran Küçükosman, "Karada, kumsalda 100 metrelik bir maratonu düşünün. Orada harcadığınız eforu, denizde akıntıya karşı 5 metrede harcarsınız. Haliyle erken tükeneceksiniz, bu tükenme sizi yavaş yavaş kaçınılmaz sona götürecektir." dedi.

Şaban Küçükosman, rip akıntısının Karadeniz'de sıklıkla görüldüğüne dikkati çekerek, geçici ve kısa olduğu için insanların bu durumdan panik yapmadan çok rahatlıkla kurtulabileceğini kaydetti.

Vatandaşlara broşür dağıtarak uyarıda bulunduklarını aktaran Küçükosman, "Bugün bilgiye ulaşmak çok kolay. İnternete girdikleri zaman rip akıntısından nasıl kurtulabilinir, bunu öğrenebilirler. Bunu bilmeden Karadeniz'de yüzmesinler. Özellikle cankurtaran olmayan bölgelerde denize girmesinler. Plajlarda, cankurtaran olan bölgelerde daha güvenli şekilde yüzme ihtiyaçlarını karşılasınlar." ifadelerini kullandı.

Küçükosman, bütün önlemlere karşı kurallara uymayan bazı vatandaşların istenmeyen sonuçlarla karşılaştığını dile getirdi.

Sabahleyin işe başladıkları anda bütün bölgelerde cankurtaranların önce denizi, sonra kendi kontrol ettikleri plajı zemin değişikliği var mı, yok mu, denizin dalgasını kendilerine bildirdiğini aktaran Küçükosman, şunları kaydetti:

"O andan itibaren gerek megafonla gerek yerel anons cihazlarıyla ilçe halkımızı, tatilcilerimizi denize girilmemesi konusunda uyarıyoruz ama buna rağmen günübirlik geldiğini söyleyen, 'Bir gün izne geldim, mutlaka denize gireceğim.' diye inat edip girmeye çalışan vatandaşlarımız var. Birçok yerde engel olmaya çalışsanız da bazen engel olamıyorsunuz. Maalesef o konuda ciddi sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Denizin güzel olduğu günler gelsinler. Bütün cankurtaranların uyarılarına uyulması gerekiyor."

(AA)

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