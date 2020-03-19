19 Mart 2020 Perşembe 11:12:28 | Son Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 11:18:21
Sivas'ta korkutan deprem
Son dakika haberi... Gelen bir son dakika haberine göre Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Son dakika haberi... Gelen bir son dakika haberine göre Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre saat 11:04'te merkez üssü Sivas olan 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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