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20 Şubat 2020 Perşembe 21:00:34 | Son Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 21:01:19

Resulayn’da terör örgütünün barikatları söküldü, vatandaşlara kimlik verildi

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Resulayn ilçesinde SİHA ve İHA’ların görüntü almasını engellemek adına terör örgütü YPG/ PKK'nın yaptığı barikatlar söküldü. Hayatın normale döndüğü Resulayn’da yaşayan vatandaşlara kimlik kartlar verilmeye başlandı.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen ve huzurun sağlandığı ilçede Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) tarafından kamu hizmetleri yürütülüyor. Harekat sırasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin havadan yapacağı gözlemlerden gizlenmek için terör örgütü YPG/PKK'nın yaptığı barikatlar kaldırılmaya başlandı. Rasulayn Yerel Meclisince belirlenen ve ilçe sakinlerinin görev aldığı çalışmalar kapsamında, cadde ve sokaklardan örgüte ait barikatlardan sökülen malzemeler başka işlerde kullanılmak için depolandı. Türk askerinin yanı sıra Rasulayn yerel polisinin de görev yaptığı ilçede, esnaf ve vatandaşlar rahatça çarşıya çıkıp, ihtiyaçlarını gideriyor.

VATANDAŞLARA KİMLİK DAĞITILMAYA BAŞLANDI

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde hastane ve okullardan sonra ilk faaliyete geçirilen kamu kurumlarından olan Rasulayn Nüfus Müdürlüğü, her gün yüzlerce Suriye vatandaşına kimlik kartı vermeye başladı. Rasulayn'da daha önce yaşayan ve Barış Pınarı Harekatı sonrası oluşan huzur ve güven ortamı sayesinde buraya geri dönen halk, Rasulayn Nüfus Müdürlüğüne müracaat ederek anında kimlik kartlarına kavuşuyor. Birçoğu hayatında kimlik kartı sahibi olmayan Rasulayn halkı, yeniden kendi topraklarında yaşamaya başladıktan sonra edindikleri kimlik kartı sayesinde vatan sahibi olduklarını hissettiklerini ifade ediyor.

SUDKOM koordinesinde tadilat ve tefrişat işlemleri tamamlanan Rasulayn Nüfus Müdürlüğünde, daha önceden Cerablus'ta uygulanan sistem daha da geliştirilerek uygulandı. Biyometrik verilerin anında nüfus kütüğüne işlendiği Rasulayn Nüfus Müdürlüğünde sahteciliğe karşı güvenlik önlemleri dikkate alınarak özel hazırlanan kimlik kartları anında basılarak teslim ediliyor. Kimlik kartları, Rasulayn Mahalli Meclisi Tanıtım Kartı adıyla düzenleniyor.

DHA

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