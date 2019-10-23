Replikalar filmi konusu ne? Replikalar filmi oyuncuları kim?

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REPLİKALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı film, insan bilincini bilgisayarlara aktarabilme ve insan klonlama çalışmaları yapan Will Foster'ın, travmatik şekilde kaybettiği eşi ve çocuklarını geri getirme çabasını anlatıyor.

Başarılı nörobilimci William Foster, işine ve ailesine tutkuyla bağlı olan bir adamdır. Emeklerinin karşılığını almak için uğraşan bilim adamı büyük bir proje üzerinde çalışmaktadır. Bir insan zihnini başarılı bir şekilde bilgisayara aktarabilmenin eşiğindeki adamın dünyası, ailesinin hayatını kaybettiği bir trafik kazası ile altüst olur. Onları diriltmek için çaresizce uğraşan Foster, ailesinin klonlarını yaratmak için meslektaşı Ed Whittle ile çalışmaya başlar. Ancak kaybettiği 4 kişilik ailesinden yalnızca 3 kişiyi geri getirebilme şansı olduğunu anladığında büyük bir karar vermek zorunda kalacaktır.

REPLİKALAR FİLMİ OYUNCULARI

Keanu Reeves,

Alice Eve,

Thomas MiddleditchÇ

Yönetmen: Jeffrey Nachmanoff

Tür: Bilimkurgu, Gerilim

Ülke: 2019- ABD, İngiltere, Çin, Porto Riko