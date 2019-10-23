  • Bist 100
    99801.8
  • Dolar
    5,7602
  • Euro
    6,4039
  • Altın
    277,2510
İstanbul
13 / 21
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Irak: Suriye'den gelen ABD askerleriyle ilgili uluslararası hukuka başvuracağız Irak: Suriye'den gelen ABD askerleriyle ilgili uluslararası hukuka başvuracağız
Volkswagen yatırımının 101 faydası, 1 zararı Volkswagen yatırımının 101 faydası, 1 zararı
Soçi mutabakatı ne getirdi? Soçi mutabakatı ne getirdi?
Norm Ender'in 'Mekanın sahibi' şarkısının beati ve klibi çalıntı mı? Bu iddia olay yarattı! Norm Ender'in 'Mekanın sahibi' şarkısının beati ve klibi çalıntı mı? Bu iddia olay yarattı!
Almanya'nın gündeminde PKK/YPG'nin çöküşü var: Kaybettiler! Almanya'nın gündeminde PKK/YPG'nin çöküşü var: Kaybettiler!
Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'ye evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu Başkan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'ye evinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu
Muvazzaf astsubay alımı ne zaman? Muvazzaf astsubay başvuruları nasıl yapılır? Muvazzaf astsubay alımı ne zaman? Muvazzaf astsubay başvuruları nasıl yapılır?
Türkiye Suriye'yi parçalamaktan kurtardı: Hem sahada hem de masada kazandık Türkiye Suriye'yi parçalamaktan kurtardı: Hem sahada hem de masada kazandık
Asgari ücretlilere müjde! Asgari ücret ve AGİ'ye zam var mı? Asgari ücretlilere müjde! Asgari ücret ve AGİ'ye zam var mı?
Replikalar filmi konusu ne? Replikalar filmi oyuncuları kim? Replikalar filmi konusu ne? Replikalar filmi oyuncuları kim?
AK Parti: Suriye rejimiyle herhangi bir temasımız söz konusu değil AK Parti: Suriye rejimiyle herhangi bir temasımız söz konusu değil
Otogarda yıkım tartışması: Hiçbir açıklama yapmadılar Otogarda yıkım tartışması: Hiçbir açıklama yapmadılar
YPG Suriye denkleminden tamamen dışarı çıktı YPG Suriye denkleminden tamamen dışarı çıktı
Şu zekaya bakar mısınız: Ekrem İmamoğlu AK Parti icraatini kendi yapmış gibi gösterdi Şu zekaya bakar mısınız: Ekrem İmamoğlu AK Parti icraatini kendi yapmış gibi gösterdi
91 yaşındaki dilencinin üzerinden, 2 bin 500 lira para çıktı 91 yaşındaki dilencinin üzerinden, 2 bin 500 lira para çıktı
İngilizlerin çoğu parlamento ve hükümete güvenmiyor İngilizlerin çoğu parlamento ve hükümete güvenmiyor
MSB Barış Pınarı Harekatı son dakika açıklaması: Barış Pınarı Harekatı son durum nedir? MSB Barış Pınarı Harekatı son dakika açıklaması: Barış Pınarı Harekatı son durum nedir?
Rus Dışişleri: Suriye'nin kuzeyinde, uluslararası güçlerin kontrolünde olacak bir güvenli bölgeye gerek yok Rus Dışişleri: Suriye'nin kuzeyinde, uluslararası güçlerin kontrolünde olacak bir güvenli bölgeye gerek yok
Giresun'da fındık fiyatı 16,50 liraya yükseldi Giresun'da fındık fiyatı 16,50 liraya yükseldi
Pakistan'da Türk savunma sanayi rüzgarı Pakistan'da Türk savunma sanayi rüzgarı
Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Başar: Otomotiv pazarında işlerin düzelmeye başladığını görüyoruz Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Başar: Otomotiv pazarında işlerin düzelmeye başladığını görüyoruz
Terörist inlerindeki görüntüler "YPG-PKK ayrımı"nı yalanlıyor Terörist inlerindeki görüntüler "YPG-PKK ayrımı"nı yalanlıyor
Tescilli 'Şebin cevizi'nde yüksek rekolte Tescilli 'Şebin cevizi'nde yüksek rekolte
Tel Aviv'den Riyad'a giden "gizemli uçak" tartışma yarattı Tel Aviv'den Riyad'a giden "gizemli uçak" tartışma yarattı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Ekim 2019 Çarşamba 16:55:35 | Son Güncelleme: 23 Ekim 2019 Çarşamba 16:57:16

Replikalar filmi konusu ne? Replikalar filmi oyuncuları kim?

Replikalar filmi konusu ne? Replikalar filmi oyuncuları kim? sorularının yanıtı filmseverler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Replikalar filmi TV'de ilk kez bu akşam Star Tv ekranlarında yayınlanıyor. Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı film, insan bilincini bilgisayarlara aktarabilme ve insan klonlama çalışmaları yapan Will Foster'ın, travmatik şekilde kaybettiği eşi ve çocuklarını geri getirme çabasını anlatıyor. Filmi sinemada izleyemeyenler ile bir kez daha izlemek isteyenler filmin saat kaçta başlayacağını ve film ile ilgili diğer detayları öğrenmek istiyor. Jeffrey Nachmanoff'un yönetmenliğini üstlendiği Replikalar filmi ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

Replikalar filmi bu akşam TV'de ilk kez yayınlanıyor. Replikalar filmi, sinemaseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Replikalar filmi konusu ne? Replikalar filmi oyuncuları kim? sorularının yanıtı güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Filmi sinemada izleyemeyenler ile bir kez daha izlemek isteyenler filmin saat kaçta başlayacağını ve film ile ilgili diğer detayları öğrenmek istiyor. Replikalar filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

REPLİKALAR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı film, insan bilincini bilgisayarlara aktarabilme ve insan klonlama çalışmaları yapan Will Foster'ın, travmatik şekilde kaybettiği eşi ve çocuklarını geri getirme çabasını anlatıyor.

Başarılı nörobilimci William Foster, işine ve ailesine tutkuyla bağlı olan bir adamdır. Emeklerinin karşılığını almak için uğraşan bilim adamı büyük bir proje üzerinde çalışmaktadır. Bir insan zihnini başarılı bir şekilde bilgisayara aktarabilmenin eşiğindeki adamın dünyası, ailesinin hayatını kaybettiği bir trafik kazası ile altüst olur. Onları diriltmek için çaresizce uğraşan Foster, ailesinin klonlarını yaratmak için meslektaşı Ed Whittle ile çalışmaya başlar. Ancak kaybettiği 4 kişilik ailesinden yalnızca 3 kişiyi geri getirebilme şansı olduğunu anladığında büyük bir karar vermek zorunda kalacaktır.

REPLİKALAR FİLMİ OYUNCULARI

Keanu Reeves, 

Alice Eve, 

Thomas MiddleditchÇ

Yönetmen: Jeffrey Nachmanoff

Tür: Bilimkurgu, Gerilim

Ülke: 2019- ABD, İngiltere, Çin, Porto Riko

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ