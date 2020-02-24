Reklam ve Pazarlama Zirvesi "Rule the Future!" sloganıyla katılımcılarını bekliyor
Türkiye’nin ISO 9001:2015 Kalite Belgesi’ne sahip ilk ve tek öğrenci kulübü olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ve gelenekselleşen Reklam ve Pazarlama Zirvesi bu yıl Nestle Altın Sponsorluğunda Rule the Future! sloganıyla katılımcılarını bekliyor.
Türkiye’nin ISO 9001:2015 Kalite Belgesi’ne sahip ilk ve tek öğrenci kulübü olan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen ve gelenekselleşen Reklam ve Pazarlama Zirvesi bu yıl Nestle Altın Sponsorluğunda “Rule the Future!” sloganıyla katılımcılarını bekliyor.
Firmaların pazarlama stratejileri, yeni nesil pazarlama trendleri, reklamcılık ve pazarlama dünyasının geleceği gibi birçok konunun ele alınacağı Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20, 3 Mart Salı günü 09:30-16:00 saatleri arasında Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
Katılımcılar, etkinliğin sonunda Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20 Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaklar.
Reklam ve Pazarlama Zirvesi’20’nin bu seneki kesinleşen konuşmacıları ise şöyle:
Ömer Barbaros Yiş – Turkcell CMO
İlkay Gürpınar – TBWA CCO
Yavuz Feyzioğlu – Danone Sütlü Ürünler Pazarlama Direktörü
Ozan Özüm Özbey – Alametifarika Kreatif Direktörü
Pemra Ataç Açıktan – Rabarba Kreatif Direktörü
Zeynep Sungu – Nestle Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü
Ahmet Terzioğlu – 4129 Grey Kreatif Direktörü
Betül Selcen Özer – Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü
Büşra Miray Müftüoğlu – Koton Pazarlama ve Görsel İletişim Müdürü
İrem Tüzünalper – Extra Loyalty Solutions CEO & Kurucu Ortağı
Reklam ve Pazarlama Zirvesi’nin bu yılki belirlenen sponsorları ise aşağıdaki gibidir:
Redbull, So Chic, Danone, Tada, Alaçatı Muhallebicisi, Morhipo, Reeder, Fujifilm Instax, Gittigidiyor, Shake Shack, Pernigotti, Sek, Pınar, Indomie, Fiskobirlik, Karaköy Güllüoğlu, Asil Fırın, Freşa, Yves Rocher.
Ayrıca;
İstanbul Moda Akademisi, Cactuslab, Şenay Akın Earrings gibi birçok ismin gerçekleştireceği birbirinden eğlenceli workshoplar fuaye alanımızda sizleri bekliyor olacak!
Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: www.rpzistanbul.com
Biletler Biletino’da!
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