30 Ocak 2020 Perşembe 20:20:39 | Son Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 20:21:10
Rejim güçleri fırın ve hastaneyi vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Suriye’nin İdlib kenti güneyinde bulunan Eriha bölgesine, rejime ait uçaklar bir fırın ile hastaneyi vurdu. Yapılan hava saldırısında 11 kişi ölürken, 40 kişi de yaralandı.
Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler grubu, enkaz altında kalanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini internet sitelerinden yaptıkları açıklamada belirtti.
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