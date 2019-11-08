Recep İvedik 6 bugün vizyona giriyor: Recep İvedik 6 yaş sınırı kaç, konusu ne?

Recep İvedik 6 için geri sayım sona erdi. Recep İvedik 6 filmi bugün sinema izleyicileri ile buluşuyor. Recep İvedik hayranları bu filmdeki serüvenin ne olduğunu merak ediyor. Filmi izlemek isteyenler "Recep İvedik 6 yaş sınırı kaç, konusu ne?" sorularının yanıtını araştırıyor. Filmin yönetmenliğini Şahan Gökbakar'ın kardeşi Togan Gökbakar üstleniyor. Şahan Gökbakar'ın yarattığı rekortmen Recep İvedik'in yeni filmi olan Recep İvedik 6 hakkında merak edilenler ve filmden kesitler haberimizde yer alıyor.

RECEP İVEDİK 6 YAŞ SINIRI KAÇ?

Online bilet satış sitelerine göre Recep İvedik 6, 10 yaş ve üzeri izleyici kitlesi için uygundur. Film bileti alınmadan önce gişelerden de bilgi alınması faydalı olacaktır.

RECEP İVEDİK 6 KONUSU NE?

Halk kahramanımız Recep İvedik evinde televizyon izlerken, kapıya gelen postacının teslim ettiği davetiyeyi görünce çok heyecanlanır. Konya'da kuru fasulye festivaline davet edilen Recep, vakit kaybetmeden en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alıp yola çıkmak ister. Ancak henüz gezi başlamadan talihsizlikler başlar ve seyahat acentesinin hatası sonucu Recep ve Nurullah kendilerini Konya yerine Kenya’da bulurlar. Kenya’ya vardıktan sonra tek amaçları Türkiye’ye geri dönmek olan iki kafadar için artık heyecan dolu bir macera başlamıştır. Afrika’nın uçsuz bucaksız vahşi bozkırlarında Recep ve Nurullah, ne olduğunu anlayamadan iki düşman yerli kabilenin arasında kalırlar. Bu alışık olmadığı vahşi dünyada karşılaştığı tüm zorluklara karşı kendine has yöntemleriyle mücadele eden Recep’in başına yine birbirinden ilginç ve komik olaylar gelecektir. Şahan Gökbakar'ın yarattığı rekortmen Recep İvedik serisinin yeni filmi, izleyicilerine her zamanki gibi bol kahkaha ve eğlenceli vakit geçirme garantisi veriyor.

RECEP İVEDİK 6 NEREDE ÇEKİLDİ?

Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6 ile ilgili; çekimlerin Afrika savanalarında gerçekleştirileceğini söylemişti. Recep İvedik 6'da Konya'da diye başlayan serüven Afrika Kenya'da sürüyor.

RECEP İVEDİK HAKKINDA

Şahan Gökbakar tarafından yaratılan Recep İvedik karakteri, ilk defa 2005 yılında Dikkat Şahan Çıkabilir adlı televizyon programında izleyiciyle buluşmuştur. 2008 yılında vizyona giren ilk film 4.301.693 kişi tarafından izlenerek Türk sinema tarihi rekorunu kırmıştır. 2009 yılında gösterime giren Recep İvedik 2 filmi 4.333.144 kişi tarafından izlenerek bu rekoru geliştirmiştir. Çekimleri Maldivlerde gerçekleştirilen Recep İvedik 4, yeni bir rekora imza atarak 7.369.098 kişi tarafından izlenmiştir.

Kırılması güç bu rekor, 2017 yılında vizyona giren ve 7.437.050 kişi tarafından izlenen Recep İvedik 5 tarafından tekrar kırılmıştır. Recep İvedik efsanesi ülke sınırları dışında da sayısız başarıya imza atarak halen yurt dışında en çok izlenen Türk filmidir. Serinin tümü tüm filmleri dünyada yaklaşık 30 milyon sinema seyircisine ulaşmış olup, son filmi Recep İvedik 5 tüm zamanların en çok izlenen ve en yüksek hasılata sahip olan film olma özelliğini elinde tutmaktadır.