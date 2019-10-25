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25 Ekim 2019 Cuma 17:16:30 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 17:17:54

Recep İvedik 4 nerede çekildi? Recep İvedik 4 konusu ne, oyuncuları kim?

Recep İvedik 4, bu akşam TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Recep İvedik 4'ü ilk defa izlemek isteyenler film hakkında araştırma yapıyor. Recep İvedik 4 nerede çekildi? Recep İvedik 4 konusu ne, oyuncuları kim? sorularının yanıtı internette araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Recep İvedik 4'te; Recep İvedik bu kez çocukların top sahasını kurtarmak için Survivor’a katılıyor. Birbirinden eğlenceli ve komik sahnelerin yer aldığı Recep İvedik 4 filmi hakkında merak edilen diğer detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

Recep İvedik 4 nerede çekildi? Recep İvedik 4 konusu ne, oyuncuları kim? merak ediliyor. Recep İvedik 4, bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Filmi izlemek isteyenler Recep İvedik'in 4. serisindeki macerasını merak ediyor. Recep İvedik 4'te; Recep İvedik bu kez çocukların top sahasını kurtarmak için Survivor’a katılıyor. Şahan Gökbakar'ın gişe rekorları Recep İvedik karakterinin 4.sü ile ilgili merak edilenler haberimizde yer alıyor.

RECEP İVEDİK 4 KONUSU NEDİR?

Mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapan Recep İvedik, küçüklüğünden beri futbol oynadığı mahallesinin tek bol alanı olan arsayı kullanmaktadırlar. Bu arsanın müteahhite satıldığını öğrenen Recep İvedik, arsayı kaybetmememik için kendisi satın almak ister. Arsa parasını toparlayamayınca çareyi Maldivler’de yapılan ödüllü yarışmaya katılmakta bulur.

RECEP İVEDİK 4 NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 4 filmi Maldivler'de çekildi. Film aslında önce Kilyos'ta çekilecekti. Daha sonra aldıkları kararla Maldivler'de çekildi. Recep İvedik 4 filmi için Maldivler'de yer alan Robinson ve Fun adlı iki adada 20 gün boyunca çalışma gerçekleşti.

RECEP İVEDİK 4 OYUNCULARI KİM?

Şahan Gökbakar Recep İvedik
Ali İhsan Varol Ali İhsan Varol
İrfan Kangı İrfan Bey (Issız ada sunucusu)
Cem Korkmaz Halil İbrahim
Barış Bulut Taylan
Ece İncebay Aslıhan
Ekrem Aral Tuna Arif
Aziz Karakaya Apaçi Serkan
Berna Üçkaleler Simge
Serkan Sağdıç Burak
Caner Tanrıverdi Cenk
Gülşah Yanaş Gaye
Halil İbrahim Yılmaz Necati

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