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12 Eylül 2019 Perşembe 09:43:54 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:45:44

Raporlu’ tatilci tazminatsız kaldı

İş Mahkemesi, diş hastanesinden sağlık raporu alıp işe gelmediği dönemde Bodrum’a, Kartalkaya’ya tatile giden gayrimenkul değerleme uzmanının tazminatsız bir biçimde işten çıkarılmasını haklı buldu. Kararda, çalışanın, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket ettiği kaydedildi.

Dava, gayrimenkul değerleme şirketlerinden biri ile, değerleme uzmanı Esin A. arasında yaşandı. İstanbul Anadolu 5. İş Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına göre Esin A. 16 Haziran 2014’te, E. Gayrimenkul Değerleme AŞ’de işe girdi. Şirket, 17 Eylül 2017 günü, Esin A’nın savunmasını aldıktan sonra, iş sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi. Esin A., fesih bildirimi kararından 20 gün sonra işe iade davası açtı. Esin A. adına mahkemeye sunulan dilekçede, alınan kararın hatalı olduğu, sağlık raporu alınmasının sözleşmenin feshine neden olamayacağı kaydedildi.

TATİLDEYKEN RAPORU ALDI

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, şirket adına yapılan savunmada Esin A.’nın işverenin güvenini sarstığı öne sürüldü. Şirket avukatı, bu yöndeki iddialarını delillendirmek için de bir takım e-posta yazışmaları ve tatil fotoğraflarını mahkemeye sundu. Belgelere göre Esin A., Beykoz’daki bir tıp merkezinden aldığı 16 Ocak 2017 tarihli sağlık raporunu şirkete sundu. Ancak, ulaşılan kayıtlara göre Esin A. 15-16 Ocak 2017’de Bolu Kartalkaya’daki bir otele gitti. Otel rezervasyonuna ilişkin kayıtlar ve fotoğraflar A.’nın şirket bilgisayarında bulundu. Dilekçede, verilen raporun da sahte olabileceği belirtilerek “Kayak tatilinde olmasına rağmen Beykoz’da muayene olarak sağlık raporu alması imkânsız” denildi.

Yine, Esin A. 19 Şubat 2017’de diş ağrısına ilişkin rapor aldı. Ancak bu rapordan bir gün sonra 20-21 Şubat günleri Kartalkaya’da tatilde olduğuna dair kayıtlara ulaşıldı. Benzer şekilde, 14-15 Eylül 2017 için rapor alan Esin A.’nın, 16 Eylül’de, bir dönem şirkette yönetici olarak çalışan N. D. ile Bodrum’da olduğu belirlendi. Savunma dilekçesinde ayrıca Esin A.’nın bir gayrimenkul raporunu, şirket eski çalışanı N. D.’ye gönderdiği tespit edildi. Dilekçede ayrıca, Esin A.’nın sık sık aldığı izinler nedeniyle müşterilere teslim edilmesi gereken raporlarda sorun yaşandığı öne sürüldü.

İYİ NİYET GÖRÜNMÜYOR

Mahkeme, tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra kararını verdi. Mahkeme, Esin A. ile olan iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayandığına hükmetti. Karara göre, Esin A.’yı tazminat ödemeden işten çıkaran şirket haklı bulundu. Kararda, A.’nın, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı hareket ettiği belirtildi. Mahkeme yargılama giderlerini de, A.’nın ödemesine karar verdi. İş Mahkemesi’nin bu kararı, A.’nın avukatının itirazı sonrası istinaf mahkemesine taşındı.

TANIKLAR DA TATİLE GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ

KARARI değerlendiren şirket avukatı Doğan Turan “Yargılama aşamasında dinlenen tanıklar da oldu. Tanık beyanlarına göre de, işçinin, pek çok kez raporu olmasına rağmen tatile gitmiş. Keza, bu durum nedeni ile işveren tarafı, zamanında teslim edilmeyen raporlar nedeni ile müşterilerine karşı zor durumda kaldı. Mahkeme de, savunmamızı haklı bularak, işçinin işe iade talebinin kabul edilmeyeceğini belirterek davanın reddine karar verdi” dedi.

(DHA)

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