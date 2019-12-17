Ramo dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Murat Yıldırım'ın yeni dizisi Ramo ne zaman başlıyor?
Ramo dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. İzleyicilerin beğenisini toplayan dizi ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Ramo dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Murat Yıldırım'ın yeni dizisi Ramo ne zaman başlıyor? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, BKM'nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi 'Ramo'nun kadrosu ile ilgili detaylar haberimizde..
Ramo dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Murat Yıldırım'ın yeni dizisi Ramo ne zaman başlıyor? sorularının yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Show Tv'nin yeni dizisi Ramo'nun ilk tanıtımı izleyicilerin beğenisine sunuldu. Murat Yıldırım hayranları başta olmak üzere izleyicileri heyecanlandıran dizinin detayları merak konusu oldu. Murat Yıldırım'ın yeni dizisi Ramo ile ilgili detaylar haberimizde..
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RAMO DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramo dizisi yakında Show Tv ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Ramo dizisi ilk bölüm tarihi belli olduktan sonra haberimiz içerisinde yer alacak.
RAMO DİZİSİ KONUSU
Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın'ın oturduğu, BKM'nin Show TV için hazırladığı yeni dizisi 'Ramo' dizisimde, efendisine başkaldıran Ramo'nun sıradışı hayatının hikayesi ile aile, adalet, intikam, dostluk ve aşk eksenindeki derin çatışma anlatılacak.
RAMO DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Başarılı oyuncu Murat Yıldırım'ın 'Ramo' karakterini canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Yıldırım'ın yanı sıra kadrosunda Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi usta ve genç oyuncuların birlikte yer alıyor.
RAMO DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Ramo dizisinin çekimleri Adana'da yapılmaktadır.
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- SANAT
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