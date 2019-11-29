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29 Kasım 2019 Cuma 10:26:56 | Son Güncelleme: 29 Kasım 2019 Cuma 10:27:58

Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan başlangıcı 2020 ne zaman?

Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan başlangıcı 2020 ne zaman? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Müslüman vatandaşlar Ramazan ayının ne zaman başlayıp, oruç için ne zaman sahura kalkılacağını şimdiden öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri tarafından yayınlanan takvimde Ramazan ayını ve bayramının hangi tarihlere denk geldiği açıklanıyor. İşte 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının 2020'de başlayacağı tarih..

11 ayın sultanı Ramazan ayı, İslam alemi için oldukça önemli ve mübarek ay oluyor. Ramazan ayında Müslümanlar oruç tutar ve kendilerine farz kılınan ibadetlerini yerine getirirler. Kuran-ı Kerim’in indirildiği Ramazan ayında Müslümanlar 1 ay boyunca oruç ibadetlerini yerine getirirler. Ramazan ayının sonunda ise Ramazan Bayramı kutlanıyor. Bayramda aile büyükleri ziyaret ediliyor. Bayramın uzun süreli olması durumunda ise vatandaşlar bu süreyi tatile çıkarak değerlendiriyor. Vatandaşlar "Ramazan ne zaman başlıyor? Ramazan başlangıcı 2020 ne zaman?" sorularının yanıtını araştırıyor. 

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 Cuma günü başlıyor. Ramazan ayı bayramı ise 24 Mayıs 2020 Pazar günü başlıyor. Bayramın 3. günü 26 Mayıs 2020 tarihine denk geliyor.

23 Mayıs Cumartesi günü arefe günü olduğu için yarım gün çalışılacak. Ardından Pazar, Pazartesi ve Salı günü tatil yapıldıktan sonra 27 Mayıs Çarşamba günü iş başı yapılacak.

RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ

23 Mayıs cumartesi Ramazan Bayramı Arifesi

24 Mayıs pazar Ramazan Bayramı 1.gün

25 Mayıs pazartesi Ramazan Bayramı 2.gün

26 Mayıs salı Ramazan Bayramı 3.gün

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir.

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