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17 Ocak 2020 Cuma 22:46:16 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 22:51:04

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit 97 yaşında tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetti.

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, 97 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

RAHŞAN ECEVİT KİMDİR?
Zekiye Rahşan (Aral) Ecevit 1923 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Siyasetçi kimliğinin yanı sıra ressam ve yazarlığı ile de tanınan Rahşan Ecevit, Demokratik Sol Parti ile Demokratik Sol Halk Partisi'nin kurucusu ve ilk başkanıydı. 1946'da Bülent Ecevit ile evlendi.

Aslen Selanik'ten Şebinkarahisar'a yerleşmiş bir ailenin çocuğu olan Rahşan Ecevit'in, babası Namık Zeki Aral, annesi Zahide Aral'dır. Ankara Lisesi ve Robert Koleji mezunuydu. Yazdığı Pülümür'de Aşk adlı roman, 2002 yılında tiyatroya uyarlandı.

Kurucusu olduğu Demokratik Sol Partiden 4 Haziran 2009'da istifa etti. 17 Ocak 2010 tarihinde kurucusu olduğu Demokratik Sol Halk Partisinin 2. Genel Başkanlığına seçildi. 22 Mayıs 2010 tarihindeki 33. CHP kurultayına bağımsız milletvekili Emrehan Halıcı ile katılarak, tek başına genel başkan adayı olan ve kazanan Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye desteğini açıkladı.

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