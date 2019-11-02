Radikal değişimler yaşanacak

Dr. Astrolog Şenay Devi

2019 Kasım ayında, iletişimin gezegeni Merkür’ün, Akrep burcundaki 31 Ekim-20 Kasım arasında geri hareketiyle karşı karşıyayız. 12-14 Kasım tarihleri arasında, Merkür Neptün ve Satürn'le uyumlu gezegensel enerjiler hakim olacak. Merkür geri harekette olduğundan, uzun vadeli sonuçlarla, parayla ilgili kararları gözden geçirme ve belirli bilgilerin veya bağların kalitesini doğrulama şansını elde ediyoruz. Eski sırların ortaya çıkacağı ve maskelerin düşeceği etkiler, ayrıca resmi kurumlarla ilgili adaletsizlikler gündeme gelebilir.

RESMİ EVRAK İMZALAMAKTAN KAÇININ

Özellikle ortak bütçelere veya yatırımlara katılıyorsak, paramızı nasıl yönettiğimize dikkat etmeliyiz. Merkür Akrep burcunda geri harekette olduğunda, aşırı derecede şüphelenme ve zihinlerimizi bize zarar verebilecek karanlık yanılsamalarla besleme tehlikesi altındayız. Kontrol şart. İlk defa stresli tartışmalara devam ederek ve özellikle para, bankalar, finans, miraslar veya malların bölünmesiyle ilgili belgeleri içeren belgeleri gözden geçirerek, iyice inceleyip kararlar almalıyız. Belge, evrak, teminat veya kredi imzalamaktan kaçınmamız gerektiğine de işaret ediyor. Yaşamın ya da etrafımızdakilerin karanlık yüzünü net bir şekilde görmeyi seçerek, geçmiş hataları tekrarlardan uzaklaşıp hayatımızı arındırabiliriz.

AŞKTA ÖZGÜRLÜK HİSSİMİZ ARTABİLİR

Ayın sonuna doğru, 23-25 Kasım arasında, şans, iyi haberler, başarılar, kararlar, beklenmedik destekler alacağımız, ümitsizliklerin başarıya mutluluğa döneceği etkiler anlamına gelmekte. İlişkilerde özgürlük ve bağımsızlığa duyulan ihtiyaç, kasımda daha güçlü bir şekilde hissedilebilir ve yanlış kararlarla pişmanlık duyacağımız davranışlara yönelme arzumuz tetiklenebilir. Dikkatli olmalı, sahip olduğumuz güzellikleri korumalı ve bizim olanı sahiplenmeliyiz.

KOÇ

Özel yaşamınızda karşılıklı ego savaşları içine girmeden hareket edin, aksi takdirde haklı olduğunuz konularda bile üzülebilir ilişkinizde ciddi gerginlikler yaşayabilirsiniz. Bireysel konularınızı başkalarının yanında tartışmamanız gereken bir aydasınız. Mali konularda büyüme ve istikrar sizlerle ilerlerken, kıskanç insanların kendi menfaatleri uğruna size zarar verme çabalarını görmezden gelmemeli, tedbirli olmanız gerektiğinin bilinciyle ilerlemelisiniz. Çalışma alanınızda büyüyeceksiniz.

BOĞA

İşyerinizde değişiklikler, büyüme odaklı gelişmeler söz konusu olabilir. Bu ay bilgi hırsızlıklarına karşı dikkat etmeli, yeni elemanlar ya da mesai arkadaşlarınıza dikkat etmelisiniz. Hiç kimseyle bireysel çatışmalar içinde olmamalı, çatışmaların önüne geçmelisiniz ve işlerinize her zamankinden daha fazla odaklanmalısınız. Bu ay ateşe bağlı sağlık sorunlarına dikkat etmelisiniz. İş hayatınızda yurtdışı bağlantılı önemli ortaklıklar gerçekleştirebilirsiniz. Resmi işleriniz de kolaylıkla sizden yana ilerleyecektir. Ayrıca yurtdışına seyahat, iş dünyasında gelişmeler yaşanabilir.

İKİZLER

Her konuda pozitif düşünmenin mükafatını alabilme şansınız yüksek. Yeni projeler ve ittifaklara girmek için iyi bir zamandasınız. Bu ay hukuki konularda şansınız yaver gitmeyebilir, iş bilmez kişilerden kaynaklı tekrar ödemeler ve aksaklıklar yüzünden, haklı olduğunuz bir davanızda beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise eş ya da sevgilinizin akrabalarıyla finansal konular yüzünden tartışmalar yaşayabilirsiniz. Alerjik reaksiyonlar ve cilt problemleri sizi bu hafta rahatsız edebilir.

BALIK

Bu ay manevi öğrenme arzunuzu yerine getirmek için yapacağınız yolculukları vurgulamakta. Bu enerjiyle kendinize gelebilir, yaşamınızda köklü ve olumlu değişimler yapma kararı alabilirsiniz. Yeni şeyler başlatmak için olumlu enerjiler söz konusuyken, hiç kimsenin bahaneleri yüzünden ertelemede bulunmamalısınız. Özel yaşamınızda ise geri dönüşler, barışmalar, karşılıklı uzlaşı, bitti diye baktığınız ilişkinize sevgi dolu bir boyut kazandırabilir. Ay boyunca bağışıklık sisteminizle ilgili sorunlar yaşamamak için, doğal beslenmeye ve uyku düzenine dikkat etmeli, kan değerlerinizi kontrol ettirmelisiniz.

AKREP

Köklü değişim enerjisiyle, tepeden tırnağa, yaşam tarzınızdan giyiminize yenileneceğiniz etkiler söz konusu. Kilo aldıysanız, fiziksel olarak kendinizi eskisi kadar beğenmiyorsanız, bu yenilenme enerjisini iyi değerlendirin. Spora başlayın, diyet yapın ve her şeyden önemlisi, enerjinizi bir sünger gibi çeken enerji vampirlerinden uzaklaşmayı deneyin. Bu öneriyi dinlediğiniz takdirde, aşkta da işte de olumlu gelişmelerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hiç kimseye değil, kendinize karşı dürüst olun ve kendinizle ilgili hataları kabullenin. Öfkenin size getirdiği zararları görmeyi deneyin.

OĞLAK

Hükümet işlerinde veya aile işletmelerinde çalışan Oğlaklar için, mali kazançlar açısından bu ay umut verici görünüyor. İş hayatınızda başarı çıtanız yükseliyor, iş değişikliği ya da kendi işinizi kurma hayalinizi bu ay gerçekleştirebilir, farkınızla, azimli çalışmalarınızla tüm dikkatleri üzerinizde toplamayı başarabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise kıskançlık duygunuzu abartmamaya özen gösterin. Aksi halde eş ya da sevgiliniz bu duruma dayanamayarak, size karşı ciddi tepkiler verebilir ve uzun süren tartışmalarla karşılaşabilirsiniz.

BAŞAK

Her bakımdan cesur olmanız için destekliyor gökyüzü sizleri. İş ve özel yaşamınızda doğru kararlar alabilir yarım kalan işleri tamamlama cesaretini ortaya koyabilirsiniz. Bu ay yaptığınız işe bağlı olarak şöhretiniz artabilir, daha popüler olmayı başarabilirsiniz. Ay boyunca çocuk sahibi Başaklar, iletişim kurmakta zorlanabilir, fikir ayrılıkları ve çatışmalar yaşayabilirsiniz. Ayın ilk 10 günü, yanlış teşhis ya da ilaç kullanımına bağlı sorunlar söz konusu olsa da sağlığınızla ilgili endişe yaratacak enerjiler hakim olmayacaktır.

TERAZİ

Yatırım planlarınızda aksaklıklarla karşılaşabilir, zorluklar deneyimleyebilirsiniz. Yarım kalan, tamamlanmayan işler, ay boyunca yorabilir. Varsın yorsun, sonunda sabrınızın da emeğinizin de karşılığını alacaksınız. İkili ilişkilerinizde, yeni tanıyacağınız kişilerle kuracağınız sıcak bağ sayesinde, iş ve eğitim hayatınızda beklenmedik destekler alabilir, önemli ilklerin altına imza atabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise aşkta her şey beklediğiniz düzeyde ilerleyecektir. Fiziksel ve psikolojik sorunlarınızı çözüme kavuşturabilirsiniz.

YAY

Aile hayatınızdan dolayı giderleriniz artabilir, gelir gider dengesini sağlamakta zorlanabilir, eşinizin de yardımcı olmamasından dolayı kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Hatalarınızı tekrar eden yaklaşımlarda olmamaya özen göstermeli, sakin ve dikkatli bir tutum içinde olmaya gayret etmelisiniz. Özel yaşamınızda ise bir ilişkiniz yoksa, bu ay hayatınıza girecek kişi, tüm dengenizi altüst edebilir, bir anda kendinizi tutku dolu bir aşkın içinde bulabilirsiniz.

ASLAN

Liderlik yeteneğiniz size işte yeni fırsatlar getirebilir ve meslektaşlarınız arasında saygınlık kazanabilirsiniz. Eğitim hayatınızda, başvuruda bulunduğunuz kurum ya da kuruluşlardan beklediklerinizi alabileceğiniz enerjilerle karşı karşıyasınız. Özel yaşamınızda ise aşka verdiğiniz emeğin karşılığını yine aşkla alabileceğiniz bir aydasınız. Sevip karşılığını sevgiyle almanın getirdiği güzellikler, korkularınızdan, geçmişten gelen pek çok rahatsızlığınızdan uzaklaştıracak sizleri. Ayın ikinci yarısında mide ve karın ağrıları, ilaç kullanımına bağlı sorunlar yaşanabilir.

YENGEÇ

Bu ay iş ve eğitim hayatınızda yaptıklarınızla dikkat çekerek tanınabilirsiniz. İyi değerlendirin. Bu durum çevrenizdeki pek çok kişi tarafından hazmedilemeyebilir. Bu kişilerle kavgadan kaçınmalısınız. Kimseyi amacına ulaştırmayın. Yüksek öğrenim gören öğrenciler için devlet kurumlarından gelecek faydalar söz konusu. Bu ay Yengeç burcu kadın ve erkekleri, cinsel bölgelerle ilgili sağlık komplikasyonları yaşayabilirler.

KOVA

Ailevi konularda sorunlar söz konusu olabilir. Aile bireylerinizin sağlık ve finansal sorunlarına yardımcı olmaya çalışırken, duygusal olarak kendinizi gergin hissedebilir, yapmanız gereken işlerinizi tamamlamakta zorlanabilirsiniz. Evli Kovalar, eşinizin iş hayatındaki istikrarı, sizleri finansal konularda rahatlatabilir, yatırım planlarınızı küçük çaplı da olsa gerçekleştirebilirsiniz.