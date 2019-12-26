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26 Aralık 2019 Perşembe 16:33:13 | Son Güncelleme: 26 Aralık 2019 Perşembe 17:06:48

Rabia Naz'ın otopsi raporunda düşerek yaşamını yitirdiği belirtildi

Giresun'da yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz'ın otopsi raporunun bulunduğu savcılık dosyası TBMM Araştırma Komisyonu'nun talebiyle Meclis'e ulaştı. Otopsi raporunda, Nabia Naz Vatan'ın düşerek, yaşamını yitirdiğinin belirtildiği öğrenildi

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu'nun talebiyle küçük kızın ölümüne ilişkin otopsi ve savcılık dosyası, Meclis'e ulaştı. Otopsi raporunda, Nabia Naz Vatan'ın düşerek, yaşamını yitirdiğinin belirtildiği öğrenildi. Raporda, Nabia Naz'ın vücudunda ne tür hasarların yer aldığı da kaydedildi. Rabia Naz'ın sol el tırnağındaki erkek DNA profilinin, baba Şaban Vatan ve ağabey Yaşar Mert Vatan'ın DNA profili örnekleri ile uyumlu olduğuna da raporda yer verildiği belirtildi. 

MECLİS'E 2 AYRI RAPOR GÖNDERİLDİ

Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanarak, Meclis'e gönderilen 2 ayrı raporda ise Rabia Naz Vatan'ın ölümünün genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Raporda, "Rabia Naz Vatan’a ait olduğu bildirilen sağ el 3 adet tırnak örneği ve sol el 1 adet tırnak örneğinden; örneklerin içerdiği DNA miktarının azlığı, oransızlığı veya bütünlüğünü kaybetmiş olmasından kaynaklanabilecek sebeplerden dolayı yalnızca yüksek oranda DNA içeren Rabia Naz Vatan’a ait DNA profili tespit edildi" denildi.

Giresun Savcılığı'nın Meclis'e ulaşan dosyasında da ölümle ilgili ilk bulgular ve görgü tanıkları ile dinlenen kişilerin ifadeleri yer aldı.

OCAK AYINDAN SONRA KOMİSYON TEKRAR GİRESUN'A GİDEBİLİR

Öte yandan 7 Ocak 2020'de yeniden çalışmalarına başlayacak komisyon üyelerinin, Eynesil'e araştırmada bulunmak üzere tekrar gidebileceği öğrenildi.

(DHA)

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