  • Bist 100
    103781
  • Dolar
    5,7519
  • Euro
    6,3451
  • Altın
    272,3800
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, soyunma odasına inerek Millileri kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, soyunma odasına inerek Millileri kutladı
Nane çayı mideyi rahatlatır Nane çayı mideyi rahatlatır
10 derde deva Kereviz 10 derde deva Kereviz
Moldova'yı yenen Fransa grubun yeni lideri oldu Moldova'yı yenen Fransa grubun yeni lideri oldu
Sosa ve Novak Ocak’ta tamam Sosa ve Novak Ocak’ta tamam
Seçim yok yola devam Seçim yok yola devam
Erdoğan tribünde Erdoğan tribünde
80 gündür hak arıyorlar: Ekmeğimizi geri verin... 80 gündür hak arıyorlar: Ekmeğimizi geri verin...
Mecburi rotasyon Mecburi rotasyon
Annelerden duygulandıran ziyaret Annelerden duygulandıran ziyaret
Özdemir: VAR’la vicdanları rahatlatın Özdemir: VAR’la vicdanları rahatlatın
Utan Yunanistan Utan Yunanistan
'Avcı’yla mutluyum' 'Avcı’yla mutluyum'
Ajanın eşine yurtdışı yasağı Ajanın eşine yurtdışı yasağı
Babalık temennisi Babalık temennisi
En sade klip En sade klip
Rabia Naz Vatan'ın babası serbest bırakıldı Rabia Naz Vatan'ın babası serbest bırakıldı
İki ayda balerin oldu İki ayda balerin oldu
Ceylan yine bambaşka Ceylan yine bambaşka
Osman Bey'e komando eğitimi Osman Bey'e komando eğitimi
Sempatik anne Sempatik anne
Anadolu Efes zor da olsa Zenit'i devirmeyi başardı Anadolu Efes zor da olsa Zenit'i devirmeyi başardı
'Nazardan çekindiğimiz ortada' 'Nazardan çekindiğimiz ortada'
80'lik eşinden boşanıyor 80'lik eşinden boşanıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

15 Kasım 2019 Cuma 00:13:50 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 00:14:26

Rabia Naz Vatan'ın babası serbest bırakıldı

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan ile kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi gibi tanıtıp, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ı ifadesini değiştirmeye zorladığı suçlamasıyla gözaltına alınan Şaban Vatan ve 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan ile kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi gibi tanıtıp, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ı ifadesini değiştirmeye zorladığı suçlamasıyla gözaltına alınan K.K., T.D. ve C.C. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şaban Vatan ve 3 kişi Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı.

Şaban Vatan hakkında soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ın evine yaklaşmama kararı verilirken, 3 kişi hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Şaban Vatan, "Mürsel Küçükal'ın cumartesi akşamı ifade değiştirdiğini öğrendim. Bunun üzerine Giresun Emniyet Müdürlüğüne giderek bilgi almaya gayret gösterdim. Mürsel Küçükal ile asla muhatap olmak istemedim. Onu birileri evimin oraya getirmişti. O esnada bende kızımın mezarlığından gelmiştim. Ben sadece ricada bulundum, 'O ifade durumunu anlatırmısın' dedim. Bu anın kamera kayıtları da var. Ben hiçbir zaman yargıya zarar getirecek durumların içerisine bulunmadan kızımın adaletinin hakkaniyetinin sağlanması için mücadele ettim ve edeceğim" dedi.

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ