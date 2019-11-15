Rabia Naz Vatan'ın babası serbest bırakıldı

Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan ile kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi gibi tanıtıp, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ı ifadesini değiştirmeye zorladığı suçlamasıyla gözaltına alınan K.K., T.D. ve C.C. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şaban Vatan ve 3 kişi Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı.

Şaban Vatan hakkında soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ın evine yaklaşmama kararı verilirken, 3 kişi hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

Adliye çıkışı açıklamalarda bulunan Şaban Vatan, "Mürsel Küçükal'ın cumartesi akşamı ifade değiştirdiğini öğrendim. Bunun üzerine Giresun Emniyet Müdürlüğüne giderek bilgi almaya gayret gösterdim. Mürsel Küçükal ile asla muhatap olmak istemedim. Onu birileri evimin oraya getirmişti. O esnada bende kızımın mezarlığından gelmiştim. Ben sadece ricada bulundum, 'O ifade durumunu anlatırmısın' dedim. Bu anın kamera kayıtları da var. Ben hiçbir zaman yargıya zarar getirecek durumların içerisine bulunmadan kızımın adaletinin hakkaniyetinin sağlanması için mücadele ettim ve edeceğim" dedi.

DHA