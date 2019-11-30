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Rabia Naz Vatan'ın babası hakkında yeni soruşturma başlatıldı Rabia Naz Vatan'ın babası hakkında yeni soruşturma başlatıldı

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30 Kasım 2019 Cumartesi 08:50:22 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 10:26:11

Rabia Naz Vatan'ın babası hakkında yeni soruşturma başlatıldı

Rabia Naz davasında flaş bir gelişme yaşandı. Giresun'un Eynesil ilçesinde, evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın (11) babası Şaban Vatan hakkında, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ın evine yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı.

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018'de, Eynesil'e bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulundu. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Rabia Naz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nca 2 rapor hazırlandı. Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı. Olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu.

KOMİSYON DA İNCELEME YAPTI

Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun 12 üyesi de 7 Kasım'da Eynesil'e gelerek, incelemelerde bulundu.

ŞABAN VATAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan ve beraberindeki K.K., T.D. ve C.C.'nin, kendilerini Meclis Araştırma Komisyonu üyesi gibi tanıtıp, soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ı ifadesini değiştirmeye zorladığı iddiasıyla, 14 Kasım'da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şaban Vatan ve 3 kişi Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı. Şaban Vatan hakkında soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ın evine yaklaşmama kararı verilirken, 3 kişi hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı konuldu.

KARARI İHLAL ETTİĞİ İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Şaban Vatan'ın evine 50 metre yaklaşmama kararı olan soruşturmanın tanığı Mürsel Küçükal'ın evinin önünde araçla geçerek kararı ihlal ettiği belirlendi. Polisin tuttuğu tutanak, savcılığa iletildi. Şaban Vatan hakkında eve yaklaşmama kararını ihlalden soruşturma başlatıldı.

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