2019 PTT memur alımı ne zaman?

PTT memur alımı 2019 yılında da yoğun ilgi görüyor. PTT memur personel alımı başvuru şartları nelerdir sorusunun yanıtı haberimizde derlendi. PTT bünyesinde çalışmak isteyenlere müjdeli haber geldi. PTT personel alımı her yıl belli aralıkla yapılıyor. PTT bünyesinde çalışmak isteyenler şartları araştırmaya başladı. PTT kadrosunda şuanda Türkiye geneli 40 bin çalışan bulunmakta. PTT yönetimi tarafından yapılan son açıklamada 55 bin personel alınacağı ifade edildi. Peki PTT memur alımı ne zaman? Kimler başvuruda bulunabilir? PTT personel alımı şartları nedir?

PTT PERSONEL ALIM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başvuru tarihlerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımı ile ilgili açıklama yapıldığında detayları size açıklayacağız.

PTT İÇİN 55 BİN PERSONEL ALINACAK

PTT'nin şu ana kadar 40 bin çalışanı bulunuyordu. 2018 yılında 60 binlik açık mevcuttu. Yine 2018'de yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine ulaştı. 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım yapılmaya devam edecek. 55 bin alım da yapılınca PTT, 60 bin personel açığını tamamlamış olacak. Bu tabloda alım yapılacak sayı 5 bin gibi görünse de Afyon toplantısında yeni bir açıklama geldi. 2023 yılına kadar 5 bin personel emekli olacak. Yani 2019 itibariyle PTT'ye 60 bin personel alınacak.

PTTPAL MEMUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

PTTPAL 2018 yılı Haziran ayında kurulmuştur ve "her türlü para, kıymetli maden ve kıymetli evrak taşıma, işleme ve saklama, ATM ikmal, bakım, izleme, nakit yönetimi, gece kasası hizmetleri ve fiziki güvenlik hizmeti" vermektedir.