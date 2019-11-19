Psikopat katil, 19 yaşındaki Güleda Cankel'i öldürdüğü saati Instagram'dan paylaştı: Bitti 13:47

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Güleda Cankel (19) eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay dün saat 13.30 sıralarında Fatih mahallesinde bir apartta meydana geldi. Ailesi Muğla’da yaşayan Güleda Cankel, Muğla’dan Isparta’ya gelen yaklaşık 5 yıldır birlikte olduğu eski arkadaşı ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın ardından eski sevgili önce Güleda Cankel'i boğma girişiminde bulundu. Genç kızın direnmesi üzerine Zafer P. Güleda Cankel’i bıçaklayarak öldürdü. Ağır yaralanan genç kız tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Güleda Cankel’in cenazesi otopsi yapılmak üzere SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan ailesi de Isparta’ya geldi. Annesi hastane önünde sinir krizi geçirerek bayıldı ve tedavi altına alındı. Güleda Cankel, yapılacak otopsinin ardından memleketine uğurlanacak. Güleda Cankel’in öldürülmesi sınıf arkadaşlarını da yasa boğdu. Arkadaşları hastaneye gelerek, yaşanan cinayete büyük tepki gösterdi.

ALÇAK PAYLAŞIM: CANINIZIN İSTEDİĞİ ZAMAN ÖLMEYECEKSİNİZ

Olayın ardından kaçan Zafer P. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zafer P.'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise kan dondurdu. Genç kızı katleden cani, Güleda Cankel'in ölüm saatini Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır. Mutlu olmayı ertelemeyin, canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik. 18/11/2019 saat 13:47 bitti" notunu düştü.

Zafer P.'nin hesabının açıklama kısmına da "Ömrü kısa, sevgisi sevgisi sonsuz kelebeğim" yazarak kalp koyduğu görüldü.

BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Güleda Cankel'in bu sabah tamamlanan otopsisinin ardından baba Mustafa Cankel ve yakınları morga gelerek cenazeyi aldı. Gözyaşlarına hakim olmayan baba Cankel'i yakınları oradan uzaklaştırarak sakinleştirmeye çalıştı. Cenaze, memleketi Muğla'da toprağa verilmek üzere yol çıktı.

İHA