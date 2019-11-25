Profiterol nasıl yapılır, profiterol malzemeleri neler? Masterchef profiterol tarifi haberimizde

Profiterol en çok sevilen çikolatalı tatlılar arasında yer alıyor. Zaman zaman evde profiterol yapmak isteyenler en kolay tarifi bulmak için internette araştırma yapıyor. TV8'in sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'de de haftanın kaptanlık yarışı için yarışmacılardan profiterol yapmaları isteniyor. Bunun üzerine Masterchef profiterol tarifi de yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Evde kolay profiterol yapılışının tarifi haberimizde yer alıyor. Masterchef profiterol tarifi tüyoları, yeni bölüm yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

PROFİTEROL MALZEMELERİ

Kreması için;

2 su bardağı süt

1 adet vanilya çubuğu

2 adet yumurta sarısı

6 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 yemek kaşığı tereyağı

Hamuru için;

-2 su bardağı su

-100 gram tereyağı

-1/4 çay kaşığı tuz

-1,5 su bardağı

-un

-4 adet yumurta

Çikolata sosu için;

220 gram bitter çikolata

200 gram krema

PROFİTEROL NASIL YAPILIR?

Küçük bir tencereye 1 su bardağı suyu ve margarini koyarak kaynatın. Daha sonra 1 su bardağı unu ekleyerek iyice karıştırın. 2-3 dakika karışımı sürekli karıştırarak pişirin. Ocağı kapatarak 10-15 dakika hamurun soğumasını bekleyin. Hamur biraz dinlendikten sonra 3 adet yumurtayı hamura yedirmemiz gerekiyor ancak bu noktada önemli bir ayrıntı var. Yumurtaları teker teker hamura kırın ve birini iyice yedirmeden diğer yumurtayı kırmayın. Yumurtaları hamura iyice yedirdikten sonra yapışkan bir hamur elde etmiş olduk. Bu kısım biraz yorucu oluyor ama hamurun kabarması için iyice karıştırmış olmanız gerekiyor. Yumurtaları yedirdikten sonra hamuru 10 dakika dinlendirin.

Yağlanmış tepsiye, kaşık yardımı ile hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak aralarında 2-3 cm boşluk bulunmasına dikkat ederek resimdeki gibi dökün. Elinizle şekillendirmeye çalışmayın. Daha önceden 180 derecede ısıttığımız fırına hamuru sürün. üzeri kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişiriyorsunuz.

Kremasını hazırlama;

Hamurlar piştikten sonra kremasını hazırlayın. Vanilya hariç diğer malzemeleri bir tencereye koyarak kremayı pişirin. Kremayı ocaktan aldıktan sonra vanilyasını ekleyerek karıştırın. Profiterolün pişen hamurlarını ikiye bölerek ya da varsa krema sıkma torbası ile içlerini krema ile doldurun ve tepsiye dizin.

Tüm profiterolleri doldurduktan sonra üzerine çikolata sosunu ya da benmari usulü erittiğiniz çikolatayı gezdirin.