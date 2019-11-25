Profiterol nasıl yapılır, profiterol malzemeleri neler? Masterchef profiterol tarifi haberimizde

  • Bist 100
    105658
  • Dolar
    5,7467
  • Euro
    6,3277
  • Altın
    269,4200
İstanbul
14 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma! İmzalar atıldı Türkiye ile Katar arasında dev anlaşma! İmzalar atıldı
AB: Avrupa'da her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor AB: Avrupa'da her üç kadından biri şiddete maruz kalıyor
Türkiye'de 12 milyonun üzerinde diyabet hastası var Türkiye'de 12 milyonun üzerinde diyabet hastası var
ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma
"Küçük Şeyler" 29 Kasım'da geliyor "Küçük Şeyler" 29 Kasım'da geliyor
Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın Yunanistan ayağı tamamlandı Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı'nın Yunanistan ayağı tamamlandı
Uber, Londra'da lisansını yenileyemeyecek Uber, Londra'da lisansını yenileyemeyecek
2019 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu 2019 Amerikan Müzik Ödülleri sahiplerini buldu
Brezilyalı pilot Luana Torres Instagram'ı salladı Brezilyalı pilot Luana Torres Instagram'ı salladı
Özcan Deniz'e başrol teklif ettiği Barış Arduç'tan şok yanıt... Reddetti Özcan Deniz'e başrol teklif ettiği Barış Arduç'tan şok yanıt... Reddetti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP'deki kumpas yorumu: Parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük bir kirli senaryoyla karşı karşıyayız AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik CHP'deki kumpas yorumu: Parti içi rekabette rakiplerini yok etmeye dönük bir kirli senaryoyla karşı karşıyayız
Doya Doya Moda nerede çekiliyor? Doya Doya Moda hangi günler var? Doya Doya Moda nerede çekiliyor? Doya Doya Moda hangi günler var?
6. Din Şurası 'Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri' temasıyla başladı 6. Din Şurası 'Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri' temasıyla başladı
İlk kez yönetmen koltuğuna oturacaktı! Çağatay Ulusoy şokta... Rafa kaldırıldı İlk kez yönetmen koltuğuna oturacaktı! Çağatay Ulusoy şokta... Rafa kaldırıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı 'ürün bazlı' gıda denetimlerine başladı Tarım ve Orman Bakanlığı 'ürün bazlı' gıda denetimlerine başladı
AFAD Başkanı Güllüoğlu: Afet, tek bir kurumun altından kalkabileceği bir konu değil AFAD Başkanı Güllüoğlu: Afet, tek bir kurumun altından kalkabileceği bir konu değil
Ankara'da F-16'lar S-400 testi için havalandı Ankara'da F-16'lar S-400 testi için havalandı
Emine Erdoğan: Söz konusu olan şiddetse kol kırıldığında yen içinde kalamaz Emine Erdoğan: Söz konusu olan şiddetse kol kırıldığında yen içinde kalamaz
Ankara'da F-16'lar S-400 testi için havalandı Ankara'da F-16'lar S-400 testi için havalandı
Hindistan'da sapıkça mit: 32 parmaklı Polidaktili hastası kadın "cadı" denilerek dışlandı Hindistan'da sapıkça mit: 32 parmaklı Polidaktili hastası kadın "cadı" denilerek dışlandı
Bağdadi'nin ablası 'istihbarat için altın madeni' çıktı Bağdadi'nin ablası 'istihbarat için altın madeni' çıktı
Dünyanın en genç seri girişimcisi Ankara’ya geliyor Dünyanın en genç seri girişimcisi Ankara’ya geliyor
Doğu Perinçek: Türkiye dara düştü, Hızır yetişecek. Hızır kim? Hızır, Türk milleti Doğu Perinçek: Türkiye dara düştü, Hızır yetişecek. Hızır kim? Hızır, Türk milleti
Yeliz Yeşilmen yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlattı! Yeliz Yeşilmen hüngür hüngür ağladı Yeliz Yeşilmen yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlattı! Yeliz Yeşilmen hüngür hüngür ağladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Kasım 2019 Pazartesi 14:34:03 | Son Güncelleme: 25 Kasım 2019 Pazartesi 14:35:56

Profiterol nasıl yapılır, profiterol malzemeleri neler? Masterchef profiterol tarifi haberimizde

Profiterol nasıl yapılır, profiterol malzemeleri neler? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Masterchef Türkiye'de haftanın kaptanlık yarışı için yarışmacılardan profiterol yapmaları istendi. Yarışmacıların profiterol yaptığını görenler bu tatlıyı evde yapmak için kolları sıvadı. Masterchef profiterol tarifi internette sorgulanıyor. Evde kolay profiterol yapılışının tarifi haberimiz içerisinde yer alıyor. İşte profiterol malzemeleri ve profiterol yapılışı...

Profiterol en çok sevilen çikolatalı tatlılar arasında yer alıyor. Zaman zaman evde profiterol yapmak isteyenler en kolay tarifi bulmak için internette araştırma yapıyor. TV8'in sevilen yemek yarışması Masterchef Türkiye'de de haftanın kaptanlık yarışı için yarışmacılardan profiterol yapmaları isteniyor. Bunun üzerine Masterchef profiterol tarifi de yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Evde kolay profiterol yapılışının tarifi haberimizde yer alıyor. Masterchef profiterol tarifi tüyoları, yeni bölüm yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecek.

PROFİTEROL MALZEMELERİ

Kreması için;

2 su bardağı süt
1 adet vanilya çubuğu
2 adet yumurta sarısı
6 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı buğday nişastası
1 yemek kaşığı tereyağı

Hamuru için;

-2 su bardağı su
-100 gram tereyağı
-1/4 çay kaşığı tuz
-1,5 su bardağı
-un
-4 adet yumurta

Çikolata sosu için;

220 gram bitter çikolata
200 gram krema

PROFİTEROL NASIL YAPILIR?

Küçük bir tencereye 1 su bardağı suyu ve margarini koyarak kaynatın. Daha sonra 1 su bardağı unu ekleyerek iyice karıştırın. 2-3 dakika karışımı sürekli karıştırarak pişirin. Ocağı kapatarak 10-15 dakika hamurun soğumasını bekleyin. Hamur biraz dinlendikten sonra 3 adet yumurtayı hamura yedirmemiz gerekiyor ancak bu noktada önemli bir ayrıntı var. Yumurtaları teker teker hamura kırın ve birini iyice yedirmeden diğer yumurtayı kırmayın. Yumurtaları hamura iyice yedirdikten sonra yapışkan bir hamur elde etmiş olduk. Bu kısım biraz yorucu oluyor ama hamurun kabarması için iyice karıştırmış olmanız gerekiyor. Yumurtaları yedirdikten sonra hamuru 10 dakika dinlendirin.

Yağlanmış tepsiye, kaşık yardımı ile hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak aralarında 2-3 cm boşluk bulunmasına dikkat ederek resimdeki gibi dökün. Elinizle şekillendirmeye çalışmayın. Daha önceden 180 derecede ısıttığımız fırına hamuru sürün. üzeri kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişiriyorsunuz.

Kremasını hazırlama;

Hamurlar piştikten sonra kremasını hazırlayın. Vanilya hariç diğer malzemeleri bir tencereye koyarak kremayı pişirin. Kremayı ocaktan aldıktan sonra vanilyasını ekleyerek karıştırın. Profiterolün pişen hamurlarını ikiye bölerek ya da varsa krema sıkma torbası ile içlerini krema ile doldurun ve tepsiye dizin.

Tüm profiterolleri doldurduktan sonra üzerine çikolata sosunu ya da benmari usulü erittiğiniz çikolatayı gezdirin.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ