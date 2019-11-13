Prof. Dr. Levent Eraslan: Bu oyunların arkasında milyon dolarlık lobi var

TBMM’de yer alan Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, Türkiye’de bağımlılık yaratan bilgisayar oyunlarının çocuk ve gençleri ölüme kadar götürdüğünü tespit etti. Raporda, “Mavi Balina” oyunun Türkiye’de yaklaşık 150 civarında gencin intiharıyla bağlantılı olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, dijital savaş oyunlarının arkasında milyonlarca dolarlık bir endüstri olduğuna dikkat çekti. Eraslan, “Çocukların dijital dünyalarını bilmek gerekiyor. Dijital tehlikeli oyunlar tek başına oynanmıyor, topluluk halinde oynanıyor. Oyunlara mutlaka birilerinin de katılması gerekiyor yoksa oyun başlamıyor. Bunun arkasında ciddi anlamda büyük bir lobi var.” ifadelerini kullandı.

Günümüzde dijital dünyanın etkin alanının genişlediğini belirten Eraslan, şunları kaydetti:

“Dijital yerli dediğimiz genç bir nüfus var. Bizler yaş olarak dijital göçmen konumdayız çünkü tek kanallı dönemin çocuklarıydık. Şimdi baktığınızda çocukların ellerinde dijital dünyanın çeşitli enstrümanları, tabletler, telefonlar var. Bu yüzden benim önerim, ilk olarak ebeveynler anne ve babalar, ikinci öğretmenler, üçüncü karar vericiler olarak çocukların dijital dünyalarını anlamamız gerekiyor.”

“ÇOCUKLARIN DİJİTAL DÜNYASI BİLİNMELİ”

Sanayi dönemi zihniyetinin dijital dünyanın sürecini yönetmeye çalıştığına dikkat çeken Levent Eraslan, “Sosyolojik olarak bunu çok önemsiyorum. Yasaklamayla süreç yönetilemez. Çocukların dijital dünyasında neler var bilinmeli, dijital dünyaya olumlu baktığınızda ve kullandığınızda çok faydalı. Çok büyük avantajları var. Çocuklar dil öğrenebiliyor, müze gezebiliyor, hiç gitmedikleri yerleri dijital olarak izleyebiliyor, uçak kullanabiliyor.” diye konuştu.

“PUBG OYUNUNDAN ÖĞRENDİĞİ TEKNİKLE ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ”

Dijital dünya içerisinde yer alan tehlikeli oyunlara dikkat çeken Eraslan, şunları ifade etti:

“Dijital tehlikeli oyunlar çocukları psikolojik olarak neredeyse dijital uyuşturucuyla bağlıyor. Bunlar Mavi Balina, Momo gibi oyunlar. Şimdi de PubG denen bir oyun var. Bu oyunda şiddeti öğreniyoruz. Mesela bir hanımefendi cep telefonunda boğaz kesmeyi öğreniyor. Rusya’da bununla ilgili bir cinayet oldu, PubG’den öğrendiği tekniklerle arkadaşını öldürdü. İstanbul trafiğinde en 10 kişi bu oyunu oynuyor. Herkesin elinde telefon ve kulaklıklar var, hayatın gerçekliğinden uzaklaşma hali var.”