Prof. Dr. Levent Eraslan: Bu oyunların arkasında milyon dolarlık lobi var

  • Bist 100
    104579
  • Dolar
    5,7620
  • Euro
    6,3473
  • Altın
    271,8170
İstanbul
12 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Selçuk'tan 'ara tatil' paylaşımı Bakan Selçuk'tan 'ara tatil' paylaşımı
Riyad anlaşması ve Suudi Arabistan’ın Yemen dersleri Riyad anlaşması ve Suudi Arabistan’ın Yemen dersleri
BM'den uluslararası topluma Kuzey Kore'deki 'gıda krizine' müdahale BM'den uluslararası topluma Kuzey Kore'deki 'gıda krizine' müdahale
Rus savaş gemileri, peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus savaş gemileri, peş peşe Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Hindistan'da 2000'den fazla kuş ölü bulundu, toplu ölümün sebebi bilinmiyor Hindistan'da 2000'den fazla kuş ölü bulundu, toplu ölümün sebebi bilinmiyor
Evde büyükbaş hayvan yetiştiriyordu! Ekipler duruma el koydu Evde büyükbaş hayvan yetiştiriyordu! Ekipler duruma el koydu
Anayasa Mahkemesi'den flaş özel harekat kararı Anayasa Mahkemesi'den flaş özel harekat kararı
3 gündür her yerde aranıyordu! İstanbul'da bulundu 3 gündür her yerde aranıyordu! İstanbul'da bulundu
WP: Trump, Başkan Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması teklif edecek WP: Trump, Başkan Erdoğan'a 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması teklif edecek
Güçlenen ATAK helikopterinden ilk uçuş Güçlenen ATAK helikopterinden ilk uçuş
Güçlenen ATAK helikopterinden ilk uçuş Güçlenen ATAK helikopterinden ilk uçuş
İzmir'de dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu İzmir'de dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu
Eski başbakan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı Eski başbakan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı
Büşra Pekin ve Ersay Üner ayrıldı mı? Büşra Pekin kaç yaşında, Ersay Üner kaç yaşında? Büşra Pekin ve Ersay Üner ayrıldı mı? Büşra Pekin kaç yaşında, Ersay Üner kaç yaşında?
Engelli genci streç filme sarıp cinsel tacizde bulundular Engelli genci streç filme sarıp cinsel tacizde bulundular
Yürekleri acıtan görüntü... Engelli gence eziyet edip, "Şaka" dediler Yürekleri acıtan görüntü... Engelli gence eziyet edip, "Şaka" dediler
Nihat Özdemir: 'Bu mutluluğu Türk halkı çoktan hak etti' Nihat Özdemir: 'Bu mutluluğu Türk halkı çoktan hak etti'
Akılalmaz olay! Uyuyor sandığı ölen eşiyle 2 gün yaşamış Akılalmaz olay! Uyuyor sandığı ölen eşiyle 2 gün yaşamış
Prof. Dr. Levent Eraslan: Bu oyunların arkasında milyon dolarlık lobi var Prof. Dr. Levent Eraslan: Bu oyunların arkasında milyon dolarlık lobi var
Kuruluş Osman hangi gün zaman başlıyor? Kuruluş Osman fragmanı haberimizde Kuruluş Osman hangi gün zaman başlıyor? Kuruluş Osman fragmanı haberimizde
Eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'un cezası belli oldu! Eski Yargıtay üyesi Osman Yurdakul'un cezası belli oldu!
Şenol Güneş liderliğe inanıyor: 'Yapılamamış olanı başaracağız' Şenol Güneş liderliğe inanıyor: 'Yapılamamış olanı başaracağız'
Nusret'le ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi Nusret'le ilgili iddialara bir yenisi daha eklendi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygusal paylaşım Milli Savunma Bakanlığı'ndan duygusal paylaşım

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Kasım 2019 Çarşamba 12:39:55 | Son Güncelleme: 13 Kasım 2019 Çarşamba 12:52:46

Prof. Dr. Levent Eraslan: Bu oyunların arkasında milyon dolarlık lobi var

TBMM’de yer alan Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, Türkiye’de bağımlılık yaratan bilgisayar oyunlarının çocuk ve gençleri ölüme kadar götürdüğünü tespit etti. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, dijital dünya içerisinde yer alan tehlike unsurları hakkında çarpıcı açıklama bulundu.

TBMM’de yer alan Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, Türkiye’de bağımlılık yaratan bilgisayar oyunlarının çocuk ve gençleri ölüme kadar götürdüğünü tespit etti. Raporda, “Mavi Balina” oyunun Türkiye’de yaklaşık 150 civarında gencin intiharıyla bağlantılı olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’ın sorularını yanıtlayan SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, dijital savaş oyunlarının arkasında milyonlarca dolarlık bir endüstri olduğuna dikkat çekti. Eraslan, “Çocukların dijital dünyalarını bilmek gerekiyor. Dijital tehlikeli oyunlar tek başına oynanmıyor, topluluk halinde oynanıyor. Oyunlara mutlaka birilerinin de katılması gerekiyor yoksa oyun başlamıyor. Bunun arkasında ciddi anlamda büyük bir lobi var.” ifadelerini kullandı.

Günümüzde dijital dünyanın etkin alanının genişlediğini belirten Eraslan, şunları kaydetti:

“Dijital yerli dediğimiz genç bir nüfus var. Bizler yaş olarak dijital göçmen konumdayız çünkü tek kanallı dönemin çocuklarıydık. Şimdi baktığınızda çocukların ellerinde dijital dünyanın çeşitli enstrümanları, tabletler, telefonlar var. Bu yüzden benim önerim, ilk olarak ebeveynler anne ve babalar, ikinci öğretmenler, üçüncü karar vericiler olarak çocukların dijital dünyalarını anlamamız gerekiyor.”

“ÇOCUKLARIN DİJİTAL DÜNYASI BİLİNMELİ”

Sanayi dönemi zihniyetinin dijital dünyanın sürecini yönetmeye çalıştığına dikkat çeken Levent Eraslan, “Sosyolojik olarak bunu çok önemsiyorum. Yasaklamayla süreç yönetilemez. Çocukların dijital dünyasında neler var bilinmeli, dijital dünyaya olumlu baktığınızda ve kullandığınızda çok faydalı. Çok büyük avantajları var. Çocuklar dil öğrenebiliyor, müze gezebiliyor, hiç gitmedikleri yerleri dijital olarak izleyebiliyor, uçak kullanabiliyor.” diye konuştu.

“PUBG OYUNUNDAN ÖĞRENDİĞİ TEKNİKLE ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ”

Dijital dünya içerisinde yer alan tehlikeli oyunlara dikkat çeken Eraslan, şunları ifade etti:

“Dijital tehlikeli oyunlar çocukları psikolojik olarak neredeyse dijital uyuşturucuyla bağlıyor. Bunlar Mavi Balina, Momo gibi oyunlar. Şimdi de PubG denen bir oyun var. Bu oyunda şiddeti öğreniyoruz. Mesela bir hanımefendi cep telefonunda boğaz kesmeyi öğreniyor. Rusya’da bununla ilgili bir cinayet oldu, PubG’den öğrendiği tekniklerle arkadaşını öldürdü. İstanbul trafiğinde en 10 kişi bu oyunu oynuyor. Herkesin elinde telefon ve kulaklıklar var, hayatın gerçekliğinden uzaklaşma hali var.”

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ