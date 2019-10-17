POS'lu tefecilere darbe

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yöntemiyle zorla haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütüne yönelik, bir ay süren fiziki takip sonrası harekete geçti. Suç örgütü üyelerine ait adreslere eşzamanlı operasyon düzenleyen ekipler, İ.K. E.Y ve K.F isimli 3 zanlıyı gözaltına aldı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, 39 pos cihazı, çeşitli kişiler adına düzenlenmiş 58 banka kartı ve çok sayıda doküman ele geçirildi. Zanlıların zor kullanarak borçlu kişileri mağdur ettikleri, aylık 1.5 milyon liralık akışı kontrol ettikleri ve bu yolla yaklaşık 300 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.