POMEM 2019 alımı ne zaman yapılacak?

POMEM alımı 2019 ne zaman yapılacak? 25. Dönem POMEM başvuru şartları neler? sorularının yanıtları tüm Polis olmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor.

POMEM ALIMI 2019 NE ZAMAN YAPILACAK?

POMEM alımı 2019 başvurularının ne zaman başlayacağı konusu hakkında bir açıklama gelmedi. POMEM alımı 2019 başvuru tarihleri açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.