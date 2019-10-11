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11 Ekim 2019 Cuma 09:11:20 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 09:12:34

Polisin sigara denetiminde arbede

Hatay'da yapılan denetim sırasında öğrenciye tek sigara satıldığı ileri sürülen büfenin sahiplerinin yakını ile polisler arasında arbede yaşandı. Öğrenciye tek sigara satışı yapılan büfe ile ilgili işlem yapıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan denetim sırasında öğrencilere tek sigara sattığı ileri sürülen büfenin sahiplerinin yakını ile polis arasında arbede yaşandı.

ŞÜPHELİ ŞAHISLAR VE BİNALAR ARAŞTIRILDI

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü özellikle çocukların suç eğilimlerini önlemek amacıyla okulların çevresinde sıkı güvenlik tedbirleri uygulamaya başladı. İskenderun'un birçok farklı noktasında eş zamanlı olarak düzenlenen denetimlerde okul çevresinde şüpheli görünen şahıslar ve metruk binalar araştırıldı.

KİMLİK BİLGİLERİ ALINDI

İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, yapılan denetimleri yerinde inceleyerek ekiplere duyarlı olmaları talimatını verdi. Yapılan denetimlerde okul yakınlarındaki ara sokaklarda sigara içen öğrenciler uyarıldı ve kimlik bilgileri alınarak okul yetkililerine bildirildi.

GERGİNLİK YAŞANDI

Okul çevresinde bir büfede öğrenciye tek sigara satıldığını tespit eden polis büfe çalışanlarına kimlik sorunca ortalık karıştı. Suçüstü yakalanan büfeci öğrenciye sigara satılmadığını iddia etti. Bu arada, olaya müdahil olan bir vatandaş ise polise büfede bulunanın kardeşi olduğunu dile getirdi. Polis onun da kimliğini isteyince gerginlik yaşandı.

ARBEDE YAŞANDI

"Bana kimlik soramazsınız" şeklinde polise bağırarak sert çıkan şahıs ile ekipler arasında arbede yaşandı. Çevredeki vatandaşlar olup bitenleri meraklı bakışlarla izlerken olay yerine çok sayıda polis çağrıldı. Polise direnen şahıs etkisiz hale getirilerek polis merkezine götürülürken, öğrenciye tek sigara satışı yapılan büfe ile ilgili işlem yapıldı.

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