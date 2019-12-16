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16 Aralık 2019 Pazartesi 11:34:27 | Son Güncelleme: 16 Aralık 2019 Pazartesi 11:52:23

Polis 48 kişilik sigorta çetesini araba tamircisi gibi davranarak yakaladı

Adana'dan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dolandırıcılık ekipleri, sigorta şirketlerini dolandıran 48 kişilik çeteyi araba tamircisi gibi davranarak yakaladı. Şüphelilerin akraba ve arkadaşlarına taksitle sıfır kilometre otomobil aldırdığı, bu araçların tampon, çamurluk, far, kaput, hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp, yerine çıkma ve hasarlı parça taktırdığı öğrenildi. Olayın ardından kaportacı, elektrikçi, yedek parça dükkanlarında işe giren polisler, çete üyelerinin tüm hareketlerini adım adım izleyerek 53 adrese şafak vakti baskın yaptı. 48 kişi gözaltına alınırken çeteye yardım eden 4 kadının belediye otobüsü sürücüsü olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 13 Aralık'ta sigorta şirketlerini dolandıran kişileri yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de 53 adrese şafak vakti baskın yaptı.

Operasyonda 48 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin akraba ve arkadaşlarına taksitle sıfır kilometre otomobil aldırdığı, bu araçların tampon, çamurluk, far, kaput, hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp, yerine çıkma ve hasarlı parça taktırdığı öğrenildi.

Bu otomobillerle kırmızı ışıkta duran kamyon, TIR, iş makinesi ve otobüslere arkadan çarpan şüphelilerin, bu yöntemle sigorta şirketlerini dolandırdığı ortaya çıktı. Sökülen orijinal parçaları satan şüphelilerin, 144 kez organize ettiği kazalarla 4 milyon 300 lira haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

POLİS SANAYİDE TAMİRCİ OLDU

Olayın ardından Yankesicilik ve Dolandırıcılık dedektiflerinin, şüphelileri kazadan sonra araçları tamir ettirmek için geldikleri sanayi sitesinde işe girdikleri öğrenildi. Kaportacı, elektrikçi, yedek parça dükkanlarında işe giren polisler, çete üyelerinin tüm hareketlerini adım adım izledi.

Ayrıca polisin, kazadan önce motosikletli kurye gibi davrandığını ve şüphelilerin otomobillerini de takip ettiği öğrenildi. Kazanın ardından tüm detayları kusursuz uygulayan şüphelilerin bazılarının hafif yaralı rolü oynadığı, kimisinin ise kavşakta meydana gelen kurmaca kavgada görgü tanıklığı yaptığı saptandı. Tüm bu yaşananlar havadan ve takipteki motosikletli polisler tarafından saniye saniye görüntülendi. Şüphelilerin ayrıca, kaza sırasında gerçekten yaralanmış gibi ambulans istedikleri de görüldü.

KADIN ŞÖFÖRLER YARDIM ETMİŞ

Çetenin liderliğini yapan Sedat T.'nin oto tamircisi olduğu öğrenildi. Ayrıca çeteye yardım eden 4 kadının belediye otobüsü sürücüsü olduğu ortaya çıktı.

(DHA)

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