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03 Ocak 2020 Cuma 10:19:38 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 10:21:20

PKK'nın bombalı saldırısından yaralı kurtuldu, Şırnaklılara şifa dağıtıyor

Diyarbakır'da 12 yıl önce PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısından yaralı kurtulan ve teröre inat eğitimini sürdürüp diş hekimi olan Vedat Bora, ilk tercihi Şırnak'ta bölge halkına sağlık hizmeti sunuyor.

Diyarbakır'da 12 yıl önce PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısından yaralı kurtulan ve teröre inat eğitimini sürdürüp diş hekimi olan Vedat Bora, ilk tercihi Şırnak'ta bölge halkına şifa dağıtıyor.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki bir dershane önünde 3 Ocak 2008'de PKK'lı teröristlerce askeri servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, öğrenciler Eren Şahin Eronat, Salih Ekinci, Melek İpek, Rıdvan Süer, Ferhat Mutlu ve Engin Taşkın ile veli Cengiz Kaya'yı hayattan koparan, 73 kişinin yaralanmasına neden olan hain saldırı, hafızalardan silinmedi.

Saldırıdan yaralı kurtulanlardan biri de o dönem 8. sınıf öğrencisi olan Vedat Bora. Liselere giriş sınavına hazırlık için dershaneye giden Bora, arkadaşlarıyla selamlaştığı sırada bomba yüklü araç patlatıldı.

Saldırıda boynuna şarapnel parçası isabet eden, yüzünde, ellerinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Bora, hastanede yaklaşık 45 gün tedavi gördü. Saldırıdan 6 gün sonra bilinci açılan, boynundaki yara nedeniyle bir ay konuşamayan Bora, ruhen ve bedenen aldığı yaraya rağmen hayata sımsıkı sarıldı.

Teröre inat eğitimini azimle sürdüren Bora, hastane sürecinde kendisine yakın destek sunan hekimlerden etkilenerek sağlık alanında hizmet vermeye karar verdi. Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini kazanan Bora, fakülteden mezun olduktan sonra atandığı ilk tercihi Şırnak'ta bölge halkına hizmet vermenin gururunu yaşıyor.

"Çok canlar yitirdik ama eksilmedik"

Yaşadığı zorlu süreci AA muhabirine anlatan Bora, dershane önündeyken patlamanın gerçekleşmesiyle arkadaşlarıyla etrafa savrulduklarını söyledi. Olayın şoku nedeniyle üzerindeki alevleri çok sonradan fark ettiğini ifade eden Bora, olaydan hemen sonra hastaneye yetiştirildiğini, o anda duyduğu son cümlenin "Hayati tehlikesi var. Ameliyathaneyi hazırlayın." olduğunu aktardı. 6 saat süren ameliyatın ardından 6 gün sonra gözlerini açabildiğini belirten Bora, yaklaşık 45 gün yoğun bakımda tedavi gördüğünü anlattı.

"Hedefleri bölge halkı okumasındı. Dershane önü seçilmişti. Bölge halkının geri kalması, okumaması gibi birçok nedenle yapıldı." diyen Bora, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onlara en güzel cevabı bugün geldiğimiz konumla, elimize aldığımız mesleğimizle vermiş oluyoruz. Bu yurdun insanı yıllarca teröre karşı dik duruşundan taviz vermedi. Onların darbeleriyle biz daha da güç kazandık. Onların vurduğu darbeler daha da bizi hırslandırdı. Sadece bizim olay değil. Bizden önce ve sonra da ne yazık ki benzer olayları yaşadık. Çok canlar yitirdik ama eksilmedik. İçimizde daha da çoğaldık. Bugün bir doktorum, yurduma, milletime, memleketime sağlık alanında hizmet ediyorum. Bizim yaşadığımız olayın bir başkasının yaşanmasına gerek yok. Başta Diyarbakır halkı olmak üzere tüm bölge halkının gereken dersi çıkarması gerektiğini düşünüyorum." 

"Onlar vurdu, pes etmedik"

Vedat Bora, saldırının 12. yılında Diyarbakır'a geldiğini anlatarak mağdurlar olarak bu saldırının hafızalardan silinmesini istemediklerini söyledi. Bora, şöyle konuştu:

"Yaşadığım bu elim olayı, travmayı unutmadım, unutmayacağım ve unutmak gibi bir kaçışım da söz konusu değil. Aksine hafızalarda diri tutup toplumun hafızasında yer edinmesi için anlatacağım. Bu acıyı birinci dereceden yaşadık, başka insanların bu tip acıları yaşamaması için bu tür şeylerin unutulmaması ve çeşitli derslerin çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Toplumun iyiliği adına benim için zor olsa da olayı unutmak yerine hafızamda taze tutacağım. Şırnak değil, yurt dışında da olsaydım yine bugün buraya gelirdim. Bunu üzerimde bir sorumluluk olarak görüyorum."

"Daha güzel günlere 'merhaba' diyeceğiz"

Bölgede vatandaşların teröre karşı duruşunun önemli olduğuna dikkati çeken Bora, Diyarbakır annelerinin aylardır evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yaptığını, bir mücadele yürüttüğünü ifade etti. O annelerin ellerinden öptüğünü aktaran Bora, "Ciddi bir cesaret örneği. Evlatlarını, canlarını istiyorlar. Başka evlatların bu şekilde heba olmaması adına bir duruş sergiliyorlar. Diyarbakır'da böyle bir eylemin yapılması ciddi anlamda önem ifade ediyor. Çok güzel bir şey, bölge halkı artık terör korkusunu da yendi. Bunun bazı şeyleri daha da kolaylaştıracağını düşünüyorum." diye konuştu.

Teröre tepkisini dile getiren Bora, "Bu vatanın evlatları okurken, elleri kalem tutarken öldürüldü, canlarına kıyıldı. Onlar vurdu, pes etmedik, yılmadık, azmettik, hedefimize daha da bağlandık. Terörün sonunun çok yakın olduğunu görüyoruz. İnşallah el birliğiyle sonunu getireceğiz ve daha güzel günlere 'merhaba' diyeceğiz." dedi.

(AA)

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