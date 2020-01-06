06 Ocak 2020 Pazartesi 22:39:09 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 22:39:54
PKK'lı terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu
Terör örgütü PKK'dan kaçan terörist, Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçan terörist, Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.
AA
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