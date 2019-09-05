PKK'dan kaçmak için aç sussuz kaldılar

Şırnak’ta 1,5 ay önce kaçırılarak PKK’nın dağdaki mağarasına götürülen 18 yaşından küçük iki kız çocuğu, film senaryolarını aratmayan kaçış öyküsüyle örgütten kurtuldu. Hayvancılık yaptıkları yayladan kaçırılan “Çiçek” ve “Toprak” rumuzlu iki kız çocuğu, terör örgütü PKK’dan nasıl kaçtıklarını sığındıkları jandarmaya anlattı.

‘TAŞLARA GİZLENDİK’

İki gün boyunca aç yürüdüklerini belirten Çiçek, “Kaç gün işkence ve cinsel istismara maruz kaldık hatırlamıyoruz. Toprak’a ‘Buradan kaçmalıyız yoksa bunlar bizi öldürecekler’ dedim. Bir gün işkencenin ardından mağara başında nöbetçi olmadığı bir anda dışarı çıktık, taşların arkasına gizlene gizlene uzaklaştık” dedi.

NÖBETLEŞE UYUDUK

Nerede olduklarını sora sora dağdan indiklerini söyleyen Toprak, “Bir gün boyunca hiç durmadan yürüdük. Yorulduğumuzu hissettiğimiz anda bir mağara bulup içeri girdik. Birbirimizin başında nöbet tutarak yarım saat kadar uyuduk” diye konuştu.