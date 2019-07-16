PKK 2 çocuğu şehit etti, ortaklarından çıt çıkmadı

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Bilgeç köyü Çakılyayla mezrasına gezintiye çıkan 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu, teröristlerin araziye yerleştirdiği EYP'nin üzerine bastı. Yaşamını yitiren 2 minik Türkiye'yi yasa boğdu. Türkiye şehit haberinin yayılmasıyla gözyaşlarını tutamazken, bu vahşete ses çıkartmayanlar da oldu.

2 ÇOCUK PKK BOMBASIYLA ÖLDÜ

Kardeşlerin bastığı EYP, infilak etti. Patlama sonucu çocuklardan Ayaz olay yerinde hayatını kaybetti, 4 yaşındaki Nupelda ise helikopterle getirildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

YALAN HABERLERLE AYAĞA KALKANLARIN SESİ ÇIKMADI

Özellikle Türk Askeri'nin sınır dışındaki operasyonları sonrası Avrupa ve PKK destekçileri yalan haberlere başvurmuştu. Esed rejiminin katliamında çekilen fotoğrafları, yalan haberlerle servis edenler, bugün sessizliğe büründü.

HDP'nin son zamanlardaki en büyük destekçisi olan CHP de Tunceli'deki 2 çocuğun PKK tarafından öldürülmesine sessiz kaldı.

HDP ve CHP'nin yanısıra Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da teröristlerin vahşeti sonrası PKK'yı lanetlemedi, kınamadı.

Törene HDP'li isimler katılmazken, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu da sadece başsağlığı diledi. 8 ve 4 yaşlarındaki 2 kardeşi katleden PKK'ya tepki dahi göstermeyen Maçoğlu, büyük tepki gördü.

AİLE GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Hain tuzak sonrasında iki çocuğunu birden kaybeden baba Ekber ve anne Cevriye Güloğlu ise hastane önünde güçlükle ayakta durdu. Gözyaşlarını tutamayan çifti ise olayın ardından hastaneye gelen Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve Belediye Başkanı, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol teselli etmeye çalıştı.

Vali Sonel ve Milletvekili Erol, minik Nupelda'nın cansız bedenini yakınlarıyla birlikte hastane morgundan çıkarıp cenaze aracına koydu.