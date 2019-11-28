Pizza kutularında kaplumbağa sevkıyatı

Gümrük muayene ve tescil işlemlerinin ardından X-Ray cihazı kontrollerinde, 9 adet pizza kutusu içine gizlenmiş vaziyette 3 bin 400 adet su kaplumbağası ele geçirildi. E.M, 6 bin 500 TL cezaya çarptırıldı. 3 bin 400 adet su kaplumbağasının gümrüklenmiş değerinin 191 bin 700 lira olduğu öğrenildi.