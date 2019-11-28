28 Kasım 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 22:08:21
Pizza kutularında kaplumbağa sevkıyatı
Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Kapısı'na gelen Rus uyruklu E.M'nin kullandığı araçta arama yapıldı.
Gümrük muayene ve tescil işlemlerinin ardından X-Ray cihazı kontrollerinde, 9 adet pizza kutusu içine gizlenmiş vaziyette 3 bin 400 adet su kaplumbağası ele geçirildi. E.M, 6 bin 500 TL cezaya çarptırıldı. 3 bin 400 adet su kaplumbağasının gümrüklenmiş değerinin 191 bin 700 lira olduğu öğrenildi.
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