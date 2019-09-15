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15 Eylül 2019 Pazar 19:07:20 | Son Güncelleme: 15 Eylül 2019 Pazar 19:09:54

Pilotlar Sivrihisar'da gökyüzünü renklendirdi

Sivrihisar Hava Gösterileri 2019'un son gününde, "Türk Yıldızları" ile Türkiye'nin ilk sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in yanı sıra yerli ve yabancı pilotlar, gösteriler sundu.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki etkinlik kapsamında paramotor, paraşüt, model uçak, helikopter, planör ve gyrocopter gösterileri sunuldu.

Jandarma Havacılık Başkanlığı pilotları da Sikorsky S-70 helikopter gösterisiyle etkinliğe renk kattı.

Sivrihisar Hava Gösterileri, dünyanın 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan "Türk Yıldızları"nın gösterisiyle sona erdi.

AA

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