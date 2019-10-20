Pet şişeyle ölümüne yolculuk

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun su almaya başladığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye hareket eden ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 41'i Suriye, biri İran uyruklu 42 düzensiz göçmeni ölümden kurtardı. Su alan bottaki yabancı uyrukluların Sahil Güvenlik botuna çıkarılması sırasında, bir kız çocuğunun beline 'can yeleği işlevi görmesi' amacıyla pet şişelerin bağlandığı görüldü. Kıyıya getirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ekipler, 17-18 Ekim'deki denetimlerde İzmir'de 336, Çanakkale'de 135, Muğla'da 38 ve Balıkesir'de 26 olmak üzere toplam 535 düzensiz göçmeni yakaladı.