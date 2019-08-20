  • Bist 100
    96237.8
  • Dolar
    5,7232
  • Euro
    6,3460
  • Altın
    275,5150
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
MSB: Kuzey Irak'ta Metina Bölgesi'ne hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Kuzey Irak'ta Metina Bölgesi'ne hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi
ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheliden 5'i yakalandı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 15 şüpheliden 5'i yakalandı
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup neden ayrıldı? Melis Sütşurup kimdir? Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup neden ayrıldı? Melis Sütşurup kimdir?
Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı Suat Kaya, 20 yıllık peruğunu çıkardı
'Pes' dedirten olay... Erkeklere kendi kanını içirdi! 'Pes' dedirten olay... Erkeklere kendi kanını içirdi!
Beşiktaş yıldız oyuncunun transferini bitirdi Beşiktaş yıldız oyuncunun transferini bitirdi
Aşiret düğününde şaşırtan hediye: Evlenen kardeşine 50 bin liralık 5 adet akıllı telefon taktı Aşiret düğününde şaşırtan hediye: Evlenen kardeşine 50 bin liralık 5 adet akıllı telefon taktı
FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi FETÖ'nün üniversite yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
El Salvador'da kürtaj davası yeniden görülen kadın beraat etti El Salvador'da kürtaj davası yeniden görülen kadın beraat etti
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani: İran'la savaş ABD ve müttefikleri için korkunç olur İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani: İran'la savaş ABD ve müttefikleri için korkunç olur
Bekçilik yazılı sınavı ne zaman saat kaçta? Bekçilik yazılı sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı Bekçilik yazılı sınavı ne zaman saat kaçta? Bekçilik yazılı sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı
Kastamonu Şapka Müzesi'ne yoğun ilgi Kastamonu Şapka Müzesi'ne yoğun ilgi
Tescilli Kale biberi üreticisinin yüzünü güldürdü Tescilli Kale biberi üreticisinin yüzünü güldürdü
Adanaspor Emeka Eze'yi kiraladı Adanaspor Emeka Eze'yi kiraladı
Hong Kong'da diyalog platformu kurulacak Hong Kong'da diyalog platformu kurulacak
Selçuk Şahin'in yeni takımı Bursaspor Selçuk Şahin'in yeni takımı Bursaspor
Bosna Hersek'te yeni hükümet için NATO şartı Bosna Hersek'te yeni hükümet için NATO şartı
Pakistan'ın turizmi Türklere emanet Pakistan'ın turizmi Türklere emanet
Hong Kong'da protestolar 'Lennon Tüneli'yle halka yansıyor Hong Kong'da protestolar 'Lennon Tüneli'yle halka yansıyor
Hindistan'ın uzay aracı Chandrayaan-2 Ay'ın yörüngesinde dönmeye başladı Hindistan'ın uzay aracı Chandrayaan-2 Ay'ın yörüngesinde dönmeye başladı
Beşiktaş'ın Emre Kılınç teklifi belli oldu Beşiktaş'ın Emre Kılınç teklifi belli oldu
Sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy: Dünyadaki hiçbir yer Anadolu kadar zengin bir köprü olamaz Sanat tarihçisi Prof. Dr. Nurhan Atasoy: Dünyadaki hiçbir yer Anadolu kadar zengin bir köprü olamaz
Lichtsteiner'in yeni durağı Bundesliga Lichtsteiner'in yeni durağı Bundesliga

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Ağustos 2019 Salı 12:42:33 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 12:45:29

'Pes' dedirten olay... Erkeklere kendi kanını içirdi!

Eskişehir'de yaşanan akılalmaz olayda bir kadın, Hz. Süleyman'ın kızı olduğunu iddia ederek psikolojik rahatsızlığı için kendisine gelenleri dolandırdı. Sözde cemaatine bağış maksadıyla insanlardan para alan S.G'nin, erkeklere kendi kanını içirdiği iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Keskin Mahallesi'nde bulunan 10 dönümlük bir arazi üzerinde bulunan bir çiftlik evinin dergah adıyla kullanıldığı ihbarı aldı. Bu konuda geniş kapsamlı çalışma başlatan ekipler, çiftlik evinin S.G. (49) ve avukat oğlu S.H.G. (24) tarafından psikolojik rahatsızlıkları bulunan insanları sözde tedavi etmek amacıyla kullandıkları ve buradan haksız kazanç elde ettiklerini belirledi.

OPERASYONDA YAKALANDILAR

Jandarma ekipleri, eve ve önceden belirlediği mekânlara düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G.'nin oğlu S.H.G. ve S.D., Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari şüpheli S.G. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

"DİNİ İNANÇLARIMI SUİSTİMAL EDEREK BENİ TESİRİ ALTINA ALDI"

Şikâyette bulunan G.G. ifadesinde, "S.G. çevresindeki erkeklere aynı şekilde yapılmış olan yüzük ve kolyelerden veriyordu. Bu erkeklere 'komutan' unvanını vermiş. Rütbe olarak en üstte olan komutanı ise oğlu S.H.G. olarak belirlemiş. S.G., dini inançlarımı suistimal ederek beni tesiri altına aldı. Sözünden çıkamaz hale geldim. Etkisi altına aldığı insanları iflasa sürüklüyor. Beni de iflas ettirdi. Tüm paramızı onun 'kutsal' dediği yolda harcamamızı istiyordu. Ben güvenimden dolayı 2016'da vekâlet verdim. Bütün mal varlığımıza ipotek koyarak sattılar" dedi.

"EVİNDE BULUNAN FETÖ'YE AİT KİTAP VE CD'LERİ YAKTI"

Durumla alakalı şikâyette bulunan müşteki C.G. ise ifadesinde, firari şüpheli S.G'nin rahatsızlığı bulunanları sözde tedavi ettiğini öne sürdüğünü belirtti. C.G. "Kendisi bana 'Yahudilerin aradığı şifreli kan damarlarımda' demişti. Hz. Süleyman'ın kızı olduğunu söylüyordu. Bir hastanın tedavi ücreti 4-5 bin lira arasında değişirdi. Ayrıca kurban parası istiyordu. Kanlı su, kanlı ayna, yumurta, kilit gibi materyaller kullanıyordu. Kanlı suyu bazen içirir, bazen de o suyla duş alınmasını isterdi. Kanının şifa olduğunu söylüyordu. Bir dönem S.G.'yi FETÖ'den şikayet etmişlerdi. Elindeki 40 bin lirayı ve kanları yanında çalışan Hacer'in evine gönderdi. Bu dönemde evinde bulunan FETÖ'ye ait kitap ve CD'leri de yaktı" dedi.

Müşteki S.D. ise ifadesinde şunları kaydetti:

"Beni tedavi etmek için toplamda 2 bin 700 liramı aldı. Bir mührü vardı. O mührü hastaların vücudunda gezdirerek sözde tedavi yapıyormuş. Sürekli kurban parası isterdi. Fakat o kurban paralarıyla kurban kesmek yerine estetik ameliyatlar oluyordu. Estetik ameliyatlarını Hz. Hüseyin'e benzemek için yapıyormuş. Lüks bir yaşamı vardı. Yanındakilere kod adı veriyordu. Yanındakiler sürekli S.G.'yi övüyordu. S.G.'nin devlet sorunlarını dahi kanıyla karışım yaparak oluşturduğu suyu Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkların kapısının önüne dökerek çözdüğünü söylüyorlardı. Hatta 15 Temmuz darbe girişimini devletin rahatça bertaraf ettirmesini sağlamış. Oluşturdukları düzene 'sistem' diyorlardı. Yanında çalışanlardan kazandıklarının yüzde 10'unu sisteme aktarmasını istiyordu. Şikâyetçiyim."

'Nitelikli dolandırıcılık' suçu iddiasıyla yargılanacak şüpheliler, Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanacak iddianamenin ardından hâkim karşısına çıkarılacak.

(Süperhaber)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ