Perşembe günü yurdun büyük bölümünde sıcaklıklar düşüyor

Kar, kuvvetli yağış ve rüzgar. Türkiye, haftayı soğuk ve yağışlı geçirdi. Peki, önümüzdeki hafta yurdu nasıl bir hava bekliyor?

Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik, "Bugün Doğu bölgelerinde kar yağışı gördük hafif aralıklarla, pazar ve pazartesi gününe baktığımızda yurdumuzun büyük bir bölümünde hafta parçalı az bulutlu olacak diyebiliriz. Sadece Karadeniz kıyı şeridinde yağmurlar var bir de Ege'nin kıyı ve batı kesimlerinde hafif sağanak yağış görebiliriz" dedi.

Salı ve çarşamba günü güney ve iç kesimlerde yağmur bekleniyor. Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar oldukça düşecek. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı etkili olacak.

İstanbul ve Ankara'da perşembe günü kar yağışı etkili olacak. Elazığ ve Malatya'da da sıcaklıklar hızla düşecek. Yağmur yerini kara bırakacak.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinin yağmur ve sağanak, Sivas, Ardahan ve Siirt çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 6°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 7°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 11°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 9°C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 3°C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 3°C, 15°C

Az bulutlu

ANTALYA 8°C, 18°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

HATAY 2°C, 13°C

Az bulutlu

ISPARTA -1°C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 0°C, 10°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 13°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

KONYA -1°C, 11°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

SİVAS -5°C, 4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU -1°C, 10°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 4°C, 16°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 1°C, 10°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 15°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BAYBURT -10°C, 2°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

SAMSUN 7°C, 16°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

TOKAT 1°C, 9°C

Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu

TRABZON 6°C, 12°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ -3°C, 7°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -12°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -2°C, 7°C

Parçalı bulutlu

VAN -8°C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, akşam saatlerinde Siirt çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT -3°C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

ŞANLIURFA 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yarın öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa); Doğu Karadeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, yarın öğleden sonra batısı 2,0m, Görüş; İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (20-40 km/sa), yarın öğle saatlerinden itibaren 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, yarın öğleden sonra güneyi sağanak yağışlı, Rüzgâr: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, güneyi güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) yarın sabah saatlerinden itibaren yer yer 5 (40 km/sa); Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), yarın öğleden sonra 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, yarın öğleden sonra 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, batısı yarın öğleden sonra sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan, doğusu ile yarın sabah saatlerinden sonra geneli güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa); Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, Rüzgâr: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) yarın saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.