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28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:29:42 | Son Güncelleme: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:30:53

Perge Antik Kenti yakınında orman yangını

Aksu ilçesinde, Perge Antik Kenti yakınlarında çıkan orman yangını, 4 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yurtpınar Mahallesi Ağlarönü mevkisi Perge Antik Kenti'nin bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri görenlerin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Bölgeye 60 orman işçisi, 6 helikopter ve 12 arazöz ile sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle Perge Antik Kenti ile yerleşim yerlerine doğru ilerleyen alevlere müdahale etti. Yangının antik kent, yerleşim yerleri ve seralara sıçramaması için önlem alındı. Alevler, Perge Antik Kenti'ne yaklaşık 500 metre yaklaştı. Bu noktadan sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle yangın, antik kentten uzaklaştı. İlk müdahale aracı, alevlerin eserlere yaklaşması ihtimaline karşı müdahale için bölgede bekletiliyor.

'ANTİK KENT İÇİN TEHLİKE YOK'

Antalya Müze Müdürü ve Perge Antik Kenti Kazı Başkanı Mustafa Demirel, yangının, antik kentin yaklaşık 500 metre yakınına kadar ilerlediğini kaydetti. Rüzgarın yön değiştirmesiyle şu an antik kent için tehlike söz konusu olmadığını belirten Demirel, "Ancak her ihtimale karşı eserlerin bulunduğu bölgede ilk müdahale araçları hazır bekletiliyor" dedi.

BAŞKAN ŞAHİN: YANGIN 2 NOKTADA ÇIKTI

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ise Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yangını söndürmek için yoğun çalıştığını söyledi. Yerleşim yerlerinin olduğu bölgede alevlerin kontrol altına alındığını belirten Şahin, "Yangın 2 noktada çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayıldı. İhbar geldiğinde biz de ekiplerimizi gönderdik. Umarım kısa sürede kontrol altına alınır" diye konuştu.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Aksu ilçesinde, Perge Antik Kenti yakınlarında çıkan orman yangını, 4 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler havadan ve karadan soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Perge Antik Kenti ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülen yangın nedeniyle bazı seralar zarar gördü. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ne kadar bir alanın zarar gördüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

(DHA)

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