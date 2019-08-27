27 Ağustos 2019 Salı 10:09:31 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 10:48:37
Performansı beğenildi... 105 yaşında torununun düğününde halay çekti!
Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk ve 27 torun sahibi Sabayi Öz torunun düğününde elde baston halay çekti. 105 yaşındaki Sabayi Öz halay performansı ile beğeni topladı.
Gölova ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk, 27 torun sahibi Sabayi Öz, hafta sonu evlenen torunu Selami Öz'ün düğününde halaya kalktı.
Elinde bastonuyla halay çeken Sabayi nine performansıyla beğeni topladı.
Sabayi Öz'ün halay performansı düğüne gelen davetlilerden uzun süre alkış aldı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.
(DHA)
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