Performans artırmıyor öldürüyor

Bakanlık, etten, çikolataya, içecekten, bala kadar birçok üründe insan sağlığını tehlikeye düşürecek yabancı maddeler tespit etti. Zehir saçan ürün listesinde yer alan “cinsel gücü artırıcı enerji yüklü” diye satılan çikolata, kahve ve enerji içeceklerinde sildenafil, tadalafil gibi ilaç hammaddeleri tespit edildi.

ULAŞILMASI KOLAY

Uzmanlara göre, hemen her markette kolaylıkla ulaşabildiğimiz ürünlerde kullanılan bu maddeler, bilinçsiz ve aşırı tüketildiğinde kalp krizine hatta ölüme yol açıyor.

CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL

İnsan sağlığı açısından çok tehlikeli olan bu ürünleri satan firmalara bir yılda 22 bin 742 lira ceza kesildi. Ancak cezalar, kazançları cezaların üzerinde olan firmaları durdurmaya yetmiyor. Yılda 600 milyon insan dünya genelinde gıdaya bağlı hastalıklarla karşılaşıyor ve bunlardan 320 bini hayatını kaybediyor.

BU ÜRÜNLERE DİKKAT

İnsan sağlığını tehlikeye sokan ürünlerle bunları üreten ve pazarlayan firmaların listesine https://www.tarimorman.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.